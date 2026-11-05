Suspeito de 38 anos teria usado uma chave de fenda para abrir o veículo; prisão aconteceu nesta quarta-feira (4)

Homem é preso após furtar objetos de carro no estacionamento do Ceasa, no Recife (Ascom/PCPE)

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante, na tarde desta quarta-feira (4), suspeito de arrombar um carro e furtar objetos no estacionamento do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.











Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria utilizado uma chave de fenda para manipular a fechadura de um Fiat Argo branco. Depois de conseguir entrar no veículo, ele retirou objetos de valor, entre eles um aparelho celular.

Imagens registradas por populares mostram o homem dentro do automóvel da vítima. Na sequência, ele deixa o local com os objetos e entra em outro carro que estava estacionado nas proximidades.

A localização do suspeito foi possível após a vítima acionar a polícia e fornecer informações do rastreamento do celular. O sinal indicava que o aparelho estava em um veículo localizado na Avenida Dantas Barreto, no Centro do Recife.

Durante a abordagem, os policiais encontraram o celular levado do carro. O homem foi autuado por furto qualificado e encaminhado para os procedimentos legais.

Após passar pelo Instituto de Medicina Legal (IML), o suspeito foi apresentado à Central de Flagrantes da Capital, onde ficou à disposição da Justiça.