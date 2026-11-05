Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria da seleção portuguesa: "Portugal estará sempre em mim"

Lenda do futebol e maior artilheiro do futebol mundial confirmou que não defenderá mais Portugal em publicação nas redes sociais

Cristiano Ronaldo (MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Cristiano Ronaldo anunciou, na manhã desta quinta-feira (5), que não seguirá mais na Seleção de Portugal.Em postagem nas redes sociais, o atacante publicou um vídeo se despedindo da torcida portuguesa.

Atualmente no Al-Nassr, o jogador de 41 anos estreou pela sua seleção em agosto de 2003 e, desde então, participou de seis Copas do Mundo que Portugal disputou.

Cristiano encerra sua carreira em Portugal com o recorde de maior artilheiro da história das seleções, tendo marcado 146 gols, 20 a mais que o segundo colocado da lista, Lionel Messi.

Ele alcançou essa marca ainda em 2021, e desde lá, foi empilhando mais gols com o manto português.

Ainda falando em gols, Cristiano também é o maior artilheiro do futebol mundial com 985 gols e 67 hat-tricks. Esses tantos gols deram à lenda do futebol 4 chuteiras de ouro, prêmio entregue ao maior goleador das principais ligas europeias.

Além de ser o segundo maior vencedor da bola de ouro com cinco no total, ficando atrás apenas de Lionel Messi com 8 bolas de ouro.

Cristiano também foi o grande nome do primeiro título conquistado pela Seleção Portuguesa, a Eurocopa de 2016. Mesmo se machucando na final, o herói português foi o destaque da campanha de campeão europeu.

Além da Euro de 2016, Cristiano também ajudou Portugal a conquistar duas Nations League, em 2019 e 2025.

Outro recorde que o camisa sete pode se orgulhar é ser o único atleta a marcar gols em seis Copas do Mundo, fazendo em todos os mundiais que disputou.