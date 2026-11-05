5 passos para entender o nível de governança da sua empresa

Empresas organizadas acompanham números, metas, riscos e resultados regularmente. (Foto: Magnific)

Por Domingos Ricca*

A governança corporativa deixou de ser um diferencial exclusivo das grandes companhias. Hoje, ela é um fator decisivo para empresas que desejam crescer com organização, reduzir riscos e garantir continuidade no longo prazo.



Mas como identificar em que nível está a governança da sua empresa?



1. Avalie quem realmente toma as decisões

Se praticamente todas as decisões passam pelo fundador ou por poucas pessoas, existe um forte sinal de dependência operacional. Empresas com governança mais madura possuem processos, responsabilidades definidas e decisões compartilhadas de forma estratégica.



2. Observe se existe separação entre família, patrimônio e empresa

Misturar contas pessoais com recursos da empresa, promover familiares sem critérios técnicos ou levar conflitos familiares para a gestão são sinais claros de baixa maturidade de governança. A profissionalização começa pela definição de limites e papéis.



3. Analise se a empresa trabalha com indicadores e planejamento

Empresas organizadas acompanham números, metas, riscos e resultados regularmente. Sem indicadores, planejamento estratégico e reuniões estruturadas, a gestão tende a funcionar no improviso e improviso não sustenta crescimento.



4. Entenda o nível de preparação para o futuro

Temas como sucessão empresarial, compliance, gestão de riscos, ESG e formação de lideranças já fazem parte das discussões das empresas mais preparadas. Governança não é apenas controlar o presente, mas garantir continuidade.



5. Pergunte: a empresa funciona sem o fundador?

Essa talvez seja a principal reflexão. Se a operação, os clientes e as decisões dependem exclusivamente de uma pessoa, o negócio ainda corre riscos importantes de continuidade.



Melhorar a governança não significa criar burocracia. Significa estruturar processos, fortalecer a gestão e construir uma empresa menos vulnerável e mais preparada para crescer.





*Domingos Ricca é integrante do Ricca Associados