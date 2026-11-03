Panela do Jazz celebra 100 anos de Moacir Santos com programação gratuita no Recife

O conceito principal do Panela do Jazz este ano gira em torno do "Quilombo Sonoro: Liberdade e Ancestralidade – As Mil Faces das ‘Coisas’ de Moacir Santos" (Foto: Beto Figueiroa)

De 6 a 22 de novembro, o 7º Festival Panela do Jazz traz atividades diversas e entrada totalmente gratuitae em uma agenda que inclui ações formativas, circuitos de afroturismo, feira de economia criativa, programação infantojuvenil, cinema e dois dias de apresentações musicais no Sítio Histórico do Poço da Panela. O evento tem patrocínio da Neoenergia por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O conceito principal do Panela do Jazz este ano gira em torno do “Quilombo Sonoro: Liberdade e Ancestralidade – As Mil Faces das ‘Coisas’ de Moacir Santos”. Na imagem do músico pernambucano Moacir Santos, que faria 100 anos de idade em 2026 se estivesse vivo, o quilombo serve de metáfora da criação coletiva, reforçando a postura de resistência e inovação dentro da música instrumental brasileira.

A programação reúne nomes como Amaro Freitas Trio, Spok, Lucas dos Prazeres, Neris Rodrigues e O Trombonando, além de mestres da cultura popular, afoxé, maracatu e capoeira. A abertura do festival, em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, celebra a contribuição das culturas negras para a música brasileira, enquanto o dia 21 promove o intercâmbio entre artistas de Pernambuco e outros estados brasileiros.

A edição estreia ainda o Cine Panela, mostra audiovisual no Parque de Apipucos com filmes sobre Mestre Batman, Moacir Santos e Letieres Leite, além de apresentações musicais, roda de conversa e feira de economia criativa.

“A programação começa nas ações formativas, passa pelas comunidades, movimenta a economia criativa e chega ao palco como celebração coletiva. Queremos que o festival seja compreendido como um circuito cultural que estabelece relações entre música, território e sustentabilidade”, indica o curador e idealizador do Panela do Jazz, Antonio Pinhêiro.

Atividades formativas e de capacitação:

Oficina: A música Afro-brasileira em cena: saberes ancestrais na construção do antirracismo, com Luca Teixeira. Data: 06/11 (sexta-feira). Local: EM Nadir Colaço (Macaxeira). Horário: 15h

Oficina de percussão “Ilus: Vozes dos saberes ancestrais”, com Iran Silva. Data: 07/11 (sábado). Local: Paço do Frevo, 3º Andar. Horário: 14h

Oficina “Encantar para vender com estratégia” - Gestão, inovação e consumo no empreendedorismo criativo da mulher”, com Fabíola Silva Pinto: Data: 07/11 (sábado). Local: Paço do Frevo, Sala Capiba. Horário: manhã (09h) e tarde (14h)

Oficina Projeto Galeria Reciclada: “O que seria descartado ganha um novo significado pelas mãos da comunidade”, do projeto Galeria Reciclada da CEPE, coordenado por Júlio Gonçalves. Data: 11/11 (sábado). Local: Cooperativa de Reciclagem da Torre (Vila Santa Luzia). Horário: 14h ás 17h

Oficina Eco-Beat. Tema: “Música, inclusão, tecnologia e sustentabilidade”, com Mestre Griô Embaixador LED Nagô (Mestre Batman) - Instituto Som da Pele: Data: 12/11 (quinta-feira). Local: Escola Municipal Reitor João Alfredo. Horário: 09h. Data: 13/11 (sexta-feira). Local: Conservatório PE de Música. Horário: 09h às 11h30.

Arte e cultura em movimento sustentável:

Circuito Panela do Jazz: Roteiro Kizomba das Raízes - Turismo no morro entre Altos. Sábado, 14 de novembro. Das 14h00 às 18h00. Ponto de encontro: Alto José do Pinho – Sede do Afoxé Ylê de Egbá. Guia: Fernando Lopes. Concentração às 13h30, no Sesc de Casa Amarela (saída). Link de inscrição aqui.

Circuito Panela do Jazz - Turismo no morro entre Altos. Domingo, 15 de novembro. “Vivências Pretas - No Morro Entre Altos”, guia: Fernando Lopes Concentração às 13h30, no Largo Dom Luiz (Local saída do grupo). A partir das 17h: Aniversário de 64 anos da Escola de Samba Galeria do Ritmo. Link de Inscrição: https://forms.gle/pSEENZWBHuzjREEY6. Valor de participação: Gratuito, com sugestão de doação de 2kg de alimentos não perecíveis.



Festival Panela do Jazz:

Local: Largo do Poço da Panela, ao lado da Igreja de Nossa Senhora da Saúde, Recife/PE.

Sexta-feira, 20 de novembro (Dia da Consciência Negra)

17h00 às 17h50: Centro de Capoeira São Salomão - Roda de Capoeira

18h00 às 19h00: Mesa redonda de lançamento da reimpressão do livro de Moacir Santos, com bate-papo entre Andrea Ernest Dias (palestrante) e Débora Nascimento (mediação)

19h10 às 20h10: Combo CPM (Conservatório Pernambucano de Música)

20h00 às 20h20: Cortejo - Afoxé Oyá Alaxé

20h20 às 21h00: Mestra Maria Helena Sampaio & Afoxé Oyá Alaxé

21h10 às 22h10: Silva Barros & Grupo (Recife/PE)

22h30 às 00h00: Lucas dos Prazeres - Nação do Amor

Sábado, 21 de novembro

Palco Panela do Jazz

16h00 às 16h50: Afromandingas – Roda de Capoeira Angola

17h00 às 17h50: Cristian Sperandir Trio (Osório/RS)

18h00 às 18h20: Afoxé Ylê de Egbá - 40 anos

18h30 às 19h20: Camila Rocha (Belo Horizonte/MG)

19h30 às 20h00: Mestre Zezinho de Casa Amarela - Coco de Sala e Repente

20h10 às 21h30: Spok - Raízes encontra Ouro Negro (Recife/PE)

22h00 às 23h00: Neris Rodrigues & O Trombonando Feat Isaar & Arthur Philipe - Tributo a Moacir Santos (Recife/PE)

23h10 às 23h40: Nação do Maracatu Porto Rico - 120 anos

23h50 às 01h00: Amaro Freitas Trio (Recife/PE)

Polo Infanto Juvenil:

16h às 18h: Contação de História, por Bell Puã - Livro “O Resgate de Zambê” da coleção SAMBURÁ (lançamento) + atividade arte-educativa “O Resgate das Palavras”

17h00 às 18h00: Oficina de Dedoche (Boneco de Dedo), com o Mestre Sebastião Simão

18h00 às 19h00: Cia Máscaras de Teatro - Mestre Sebastião Simão (Teatro de Mamulengo)

19h10 às 20h10: Mari Bigio - espetáculo: “Orixás em Verso e Rima”

20h30 às 21h30: Palhaço Gambiarra - espetáculo: “O Desconhecido Circo das Quebradas!”

Feira Olegarinha de Artes da Mulher:

Dias 20 e 21 de novembro (Local: Praça Ruy Antunes - Poço da Panela) e 22 de novembro (Parque de Apipucos). Sexta-feira a partir das 16h, sábado a partir das 14h e domingo a partir das 15h.

Cine Panela:

Domingo, 22 de novembro. Local: Parque Apipucos – Cinema, música e feirinha

15h00 às 17h00: DJ set

17h00 às 17h30: Moacir Santos: quem foi o autor de 'Coisas', clássico esquecido da música brasileira (direção Lucas Breda, Folha de São Paulo)

17h40 às 18h00: Apresentação dos filmes por Mestre Batman e Day Sena.

18h00 às 18h20: “O Som da Pele”, direção Marcos Santos

18h20 às 19h50: “As Travessias de Letieres Leite”, documentário dirigido por Iris de Oliveira e Day Sena.

19h50 às 20h30: Show com o Maracatu Sensorial, do Instituto Som da Pele