Polícia investiga denúncia de estupro contra MC Poze do Rodo por adolescente de 16 anos

A vítima, uma adolescente de 16 anos, registrou a ocorrência nesta quarta-feira (28), mas o crime teria acontecido na noite de 26 de setembro

MC Poze do Rodo (Reprodução/Instagram)

A Delegacia da Criança e do Adolescente investiga uma denúncia de estupro contra Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo. A vítima, uma adolescente de 16 anos, registrou a ocorrência nesta quarta-feira (28), mas o crime teria acontecido na noite de 26 de setembro. As informações são da CNN.

De acordo com o boletim de ocorrência, na ocasião, a adolescente compareceu a uma festa na casa do cantor a convite de uma amiga. Ela afirmou que estava sob o efeito de drogas, como uma variação clandestina do lança-perfume chamada de “Black Lança”, e de bebidas alcoólicas.

Em seu relato, a jovem afirmou que, no momento da relação sexual, não estava plenamente consciente. A advogada criminalista responsável pela defesa da adolescente, Daiana Andrade, disse que a jovem deixou claro que só manteria relações sexuais com o cantor caso o preservativo fosse usado.

Ainda de acordo com Daiana Andrade, o cantor teria desrespeitado essa condição, recusando-se a usar o método de proteção e seguindo com o ato.

Cerca de dois dias depois do ocorrido, Poze do Rodo teria coagido a adolescente a retornar à sua residência, onde teria tomado o celular da jovem e a forçado a ingerir medicamentos. Segundo a vítima, o cantor a ameaçou, dizendo que, se ela não tomasse os medicamentos, ele pediria que um dos amigos a fizesse desaparecer.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) informou que os supostos autores serão intimados a prestar esclarecimentos e que as investigações seguem em andamento.

A defesa de MC Poze do Rodo ainda não se pronunciou sobre a denúncia.

