Operação da Receita Federal retém em Pernambuco mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 870 mil

O estado concentrou a maior parte dos produtos retidos. A ação também aconteceu nos estados da Paraíba e do Rio Grande Norte

Receita Federal (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Receita Federal deflagrou nesta terça-feira (3) a edição 2026 da Operação Fronteira, maior iniciativa de vigilância e repressão do órgão em pontos utilizados em rotas de contrabando, descaminho e outros ilícitos. Foram retidos aproximadamente R$ 963,4 mil em mercadorias.

Em Pernambuco, foram retidas a maior parte em aproximadamente R$ 870 mil. As ações também alcançaram a Paraíba e o Rio Grande do Norte.

Seis ações realizadas no Recife, três delas nesta terça-feira (3), resultaram na retenção de mercadorias. Entre os produtos estão mais de mil cigarros eletrônicos, além de celulares, smartphones, smartwatches e outros eletrônicos. Tudo avaliado em aproximadamente R$ 870 mil.

Na Paraíba, fiscalizações realizadas em João Pessoa resultaram na apreensão de cigarros eletrônicos, medicamentos, anabolizantes e 500 gramas de maconha e haxixe. As mercadorias com valor estimado somam aproximadamente R$ 26,9 mil.

Já no Rio Grande do Norte, a operação em Mossoró reteve cigarros eletrônicos, anabolizantes, medicamentos, acessórios para celulares, perfumes e eletrônicos, avaliados em cerca de R$ 66,5 mil.

No conjunto das ações da 4ª Região Fiscal, que compreende os estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, foram apreendidos mais de 1,2 mil cigarros eletrônicos, com valor estimado superior a R$ 341 mil.

Coordenada nacionalmente pela Receita Federal, a Operação Fronteira Receita Federal reúne instituições de segurança pública, fiscalização e defesa e amplia a atuação de vigilância e repressão em fronteiras terrestres, portos, aeroportos, rodovias e transportadoras. A atuação conjunta possibilita o compartilhamento de inteligência e a ampliação dos recursos empregados no combate ao contrabando, ao descaminho e a outros ilícitos.

Na edição de 2025, em todo o país, foram apreendidos cerca de R$ 160 milhões em mercadorias ilegais e 3,5 toneladas de drogas, além de 160 veículos utilizados na prática de crimes e 18 prisões em flagrante. Entre os destaques daquele ano esteve a descoberta de um laboratório clandestino de canetas emagrecedoras em Natal.

Na 4ª Região Fiscal, as ações integram o trabalho de inteligência, análise de risco e fiscalização desenvolvido pela Receita Federal para impedir a entrada e a circulação irregular de mercadorias, combater a concorrência desleal e contribuir para a proteção da sociedade.



