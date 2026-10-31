Lula confirma participação na COP31 que será realizada em novembro na Turquia

A reunião de chefes de Estado está prevista para os dias 11 e 12 de novembro

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará da COP31, a cúpula climática da ONU que será realizada de 9 a 20 de novembro em Antália, Turquia, informou uma fonte de seu governo à AFP neste sábado (31).

Lula, recém-reeleito para um quarto mandato, é um dos líderes da luta contra o aquecimento global e sediou em Belém (PA) a COP30, em 2025.

Nesta edição da grande cúpula anual do clima, a Turquia exercerá a presidência e a Austrália conduzirá as negociações. A reunião de chefes de Estado está prevista para os dias 11 e 12 de novembro. Em 2025, a cúpula foi realizada na cidade amazônica de Belém.

Apesar do simbolismo de sediar as conversas na maior floresta tropical do planeta, as delegações não conseguiram estabelecer metas nem prazos vinculantes para um abandono progressivo do carvão, do petróleo e do gás.

Este ano, especialistas apontam que será pouco provável um acordo nesse sentido, em um contexto de máxima pressão sobre os mercados devido à guerra no Oriente Médio.

Entre seus dez "temas prioritários", a Turquia propõe reduzir as emissões aumentando para 35% a participação da eletricidade no consumo energético global até o ano de 2035. O percentual atual gira em torno de 23%.

Lula, de 81 anos, venceu o segundo turno presidencial no domingo contra o conservador Flávio Bolsonaro.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que acompanhará o presidente na COP31, disse a AFP que "foi uma vitória também da agenda de enfrentamento às mudanças climáticas e não a vitória da negação das mudanças climáticas".