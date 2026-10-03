Concurso da Polícia Civil de Pernambuco tem 1.315 vagas e salários de até R$ 13,5 mil

Inscrições serão abertas em 15 de outubro (Divulgação/PCPE)

O Governo de Pernambuco divulgou, na sexta-feira (2), o edital do novo concurso da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Ao todo, são ofertadas 1.315 vagas distribuídas para os cargos de agente, escrivão e delegado. Os salário podem chegar até R$ 13,5 mil.

Os interessados podem se inscrever de 15 de outubro a 16 de dezembro, através do site da banca organizadora, a Cebraspe.

Para os três cargos é necessário ter no mínimo 18 anos na data da posse, ter nacionalidade brasileira, estar em dia com as obrigações eleitorais e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. É necessário diploma de nível superior em qualquer área de formação para ser agente ou escrivão. Para o cargo de delegado é preciso ter bacharelado em direito e comprovação de, no mínimo, três anos de atividade jurídica ou policial.

Das 1.315 vagas, 1.200 são destinadas ao cargo de agente de polícia, 70 para escrivão e 45 para delegado. O certame reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência, 25% para pessoas pretas e pardas, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

Os candidatos passarão por provas objetivas e discursivas, exame médico, avaliações de aptidão física e psicológica e investigação social. Os postulantes ao cargo de delegado também farão prova oral e avaliação de títulos. No cargo de escrivão, será aplicada uma prova prática de digitação.

As provas para os cargos de escrivão de polícia e agente de polícia serão aplicadas no dia 7 de março de 2027. Já a do cargo de delegado de polícia acontecerá em 14 de março de 2027. Os exames serão aplicados em Arcoverde, Caruaru, Recife e Petrolina.

Na segunda etapa do concurso está prevista a realização do Curso de Formação Profissional, sob responsabilidade da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS).