Estudante de Petrolina é o único pernambucano que participará da Olimpíada Internacional Júnior de Ciências

O aluno do Colégio GGE conquistou a terceira maior nota da seletiva nacional, garantindo sua vaga na equipe brasileira na competição

Gabriel também é o único estudante da delegação que está cursando o Ensino Fundamental II. Normalmente a seleção é composta por alunos do Ensino Médio (Divulgação/Colégio GGE)

Gabriel Pinheiro, estudante do 9º ano do ensino fundamental, é o único pernambucano integrante da delegação brasileira na Olimpíada Internacional Júnior de Ciências (IJSO) 2026.

O aluno conquistou a terceira maior nota da seletiva nacional e garantiu sua vaga na equipe que irá representar o país em uma das principais olimpíadas de conhecimento do mundo, prevista para acontecer em dezembro, em Sófia, capital da Bulgária.

Para Gabriel, estudante do 9º ano do Colégio GGE, em Petrolina, e único estudante do ensino fundamental a integrar a delegação, a participação na IJSO é a realização de um sonho, resultado de esforço, dedicação e disciplina: “É muito empolgante viver esse momento, sobretudo porque cada oportunidade nova e inesquecível como essa é uma chance que abraço para aprender ainda mais”.

A sua preparação começou ainda em 2025, aos 14 anos, quando dedicou-se à Olimpíada Brasileira de Ciências (OBC). Após se destacar nas duas fases da competição, Gabriel conquistou a medalha de ouro na OBC e obteve a terceira maior nota da edição, o que garantiu a sua participação na seletiva da IJSO.

Na etapa seguinte, manteve seu desempenho e alcançou novamente a terceira colocação nacional, assegurando uma das seis vagas disponíveis na seleção brasileira.

“Desde então, realizamos uma preparação individualizada, contemplando a teoria e aprofundando os conteúdos de maior complexidade. A cada classificação, ajustamos o cronograma de acordo com as necessidades dele”, explica Leylane Ramos, coordenadora de resultados do GGE Petrolina.

A IJSO é uma competição científica internacional que reúne jovens de diversos países para avaliar conhecimentos de física, química e biologia. A disputa é composta por três provas: uma de múltipla escolha, uma discursiva e uma prática.

Os estudantes são avaliados tanto pelo domínio dos conteúdos teóricos quanto pela capacidade de observar fenômenos, realizar experimentos e interpretar resultados.

“Uma das maiores dificuldades da IJSO é o tempo de prova. Os alunos precisam desenvolver estratégias de resolução em três áreas do conhecimento e conseguir responder ao maior número possível de questões”, explica Ramos.

Segundo a coordenadora, a etapa prática, realizada em trios, também exige dos participantes habilidades de colaboração e trabalho em equipe.

Apesar de reconhecer os desafios da competição, Gabriel está confiante para representar o Brasil.

“Tenho consciência de que tenho muito conhecimento a buscar e de que não posso prometer nenhum resultado, mas sei que vou dar o meu melhor, não só por mim, mas por todos que abraçaram esse sonho comigo”, afirma.

Para outros estudantes que desejam participar de olimpíadas científicas, Gabriel deixa uma mensagem: “A preparação para uma olimpíada não difere de outros projetos que teremos ao longo da vida. Então, se é algo que você quer, esteja disposto a percorrer o caminho necessário até o objetivo final. Para isso, é preciso estudo, disciplina, resiliência, humildade e vontade de aprender.”

