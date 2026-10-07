Estudante pernambucano premiado pela Nasa ganha novo prêmio e acumula mais de 40 medalhas

Além de Mateus Morais, de 11 anos, outros seis estudantes do estado venceram o prêmio Prêmio Pop Ciência 2026

Mateus Morais foi segundo lugar no World Mathematics Team Championship em 2025, realizado em Campinas, São Paulo (Reprodução/WhatsApp)

Sete estudantes de Pernambuco ganharam o título de Embaixadores Mirins do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Os jovens estudantes foram escolhidos por meio do Prêmio Pop Ciência 2026. A premiação busca reconhecer instituições, pessoas e eventos que se dedicam a divulgar a ciência.

Entre os vencedores, Mateus Morais, morador de Olinda de apenas 11 anos, conseguiu vencer uma série de premiações antes de se candidatar e vencer o título de Embaixador Mirim. O jovem conquistou mais de 40 medalhas ao longo da sua jornada como aspirante científico. Os outros vencedores residentes de Pernambuco são: Amós Honorato, de Gravatá; Maria Clara Bezerra, de Cachoeirinha; e Ricardo Maciel, Wilck Gabriel Nascimento, Ellys Rakel da Silva e Davi Cardoso, de Carnaubeira da Penha.

Entre as principais, Mateus conquistou a medalha de prata na World Mathematics Team Championship, medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP) e medalha de ouro no Concurso Canguru de Matemática Brasil. Ele fará a segunda fase da OBMEP no dia 17 de outubro.

Em 2024, o jovem também conquistou o prêmio Caça Asteróides, que é um programa do MCTI em parceria com a NASA (agência aeroespacial norte-americana). Os voluntários do programa procuram asteroides, divulgam suas descobertas e recebem certificado e medalha.

A mãe do estudante e servidora pública, Danielle Morais, afirma que o filho fez muitas amizades ao longo do caminho, o que o estimulou a estar mais por dentro do universo das competições. "O Mateus conheceu muitos jovens e participantes das olimpíadas de matemática na internet. Isso o ajudou consideravelmente nas conquistas e na sua trajetória como medalhista", afirma.

Ela destaca que sente muito orgulho do filho por todas as conquistas, e enxergou no processo seletivo do Prêmio Pop Ciência 2026 a oportunidade perfeita para Mateus. "Sinto-me muito orgulhosa das conquistas dele e vejo seu futuro com bons olhos. O Mateus é um prodígio, até buscamos entender se ele possui algum dom para a matemática e ciências exatas após vencer tantas premiações. Depois que vimos o edital para a premiação do Embaixadores Mirins do MCTI, entendemos que era o cenário ideal para ele", reforça.

A mãe explica que conversou com os professores do aluno para entender se era possível expandir a possibilidade de premiações. "Após colecionar vários prêmios com tão pouca idade, resolvi conversar com alguns docentes para saber se caberia lançar o Mateus em nível nacional ou até internacional. Foi nesse momentos que eles me apresentaram a premiação do MCTI", conclui.

O estudante do Colégio Santa Emília, em Olinda, Mateus Morais passou no concurso para o Colégio da Polícia Militar em Pernambuco. Entretanto, a escola fez uma proposta para manter o estudante. Ele também é aluno do Programa Olímpico de Treinamento Intensivo (POTI), na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). O programa é gratuito e oferece curso para alunos que querem se destacar nas olimpíadas de matemática.

O jovem afirma se sentir muito honrado de todas as propostas e conquistas que recebeu até o momento e conta ter o sonho de ser professor de matemática. "Sou muito honrado e orgulhoso das minhas conquistas e de tudo que conquistei até hoje. Mesmo com pouca idade, sei da minha capacidade e do meu amor pela matemática. Eu tenho o sonho de ser professor de matemática um dia. Penso que ela é uma ciência exata muito incrível, por mais que as pessoas tratem como difícil e chata."

Além disso, o jovem falou sobre o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2026: "Ciência delas". Mateus reforça sobre a importância de ter mais protagonismo feminino na ciência, um meio ainda tão masculino. "Elas, infelizmente, não são maioria na ciência. A cientista Marie Curie, por exemplo, é uma das maiores referências científicas da história. Ela foi a primeira a estudar sobre radioatividade, radioterapia e ciência radioativa. Por isso, é importante dar voz a todas elas", comenta.

Ele conclui convidando as pessoas para a Semana Estadual e Nacional de Ciência e Tecnologia. "Eu não vou poder ir à Semana Nacional, em Brasília. Mas acho uma oportunidade incrível para quem puder participar".



A 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) acontece entre os dias 26 de outubro e 1º de novembro, em Brasília. Em Pernambuco, a Semana de Ciência e Tecnologia será coordenada pelo Espaço Ciência, e acontecerá nos dias 27, 29 e 30 de outubro de 2026, no Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) Campus Recife.