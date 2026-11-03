UniFAFIRE promove mutirão de serviços gratuitos de saúde e cidadania à população

Programação, em comemoração aos 86 anos da instituição, acontece nos dias 4 e 5 de novembro, no Recife, com atendimentos nas áreas de saúde, cidadania, empregabilidade, orientação jurídica, inclusão digital e atividades culturais abertas ao público

Ação acontecrá nos dias 4 e 5 de novembro, das 7 às 13h (Foto: Divulgação/Alisson Vera Cruz)

Vacinação, testes rápidos para hepatites e HIV, emissão da Carteira de Identidade Nacional, orientação jurídica, avaliação nutricional, atendimento odontológico e apoio para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. Esses são alguns dos serviços gratuitos que estarão disponíveis à população durante o XX Encontro UniFAFIRE, promovido pelo Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFAFIRE), nos dias 4 e 5 de novembro, das 7 às 13h, em comemoração aos 86 anos da instituição.

A iniciativa transforma a sede da universidade em um espaço de prestação de serviços, orientação e troca de conhecimentos, reunindo atividades desenvolvidas pelos cursos de graduação, em parceria com órgãos públicos e organizações da sociedade civil. A programação contempla diferentes públicos e busca aproximar o conhecimento acadêmico das necessidades da população, promovendo cidadania, inclusão e qualidade de vida.

Entre os serviços oferecidos estão vacinação, testagem para hepatites e HIV, auriculoterapia, orientações sobre prevenção de arboviroses, como dengue, chikungunya e zika, e cuidados para evitar acidentes com escorpiões. Também haverá atendimento odontológico, escovódromo, orientações sobre saúde bucal e avaliação do estado nutricional, com dicas para uma vida mais saudável.

Para a reitora da UniFAFIRE, Maria das Graças Soares da Costa, a iniciativa reafirma o compromisso da instituição com a formação cidadã e a transformação social. “Ao abrir as portas à comunidade, a universidade amplia o alcance do conhecimento produzido em seus cursos e oferece oportunidades de acesso a serviços que contribuem diretamente para o cotidiano da população”.

Cidadania

Na área de cidadania, a população poderá contar com emissão da Carteira de Identidade Nacional, em parceria com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), atendimento jurídico e psicossocial por meio do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), além de orientações para constituição e regularização de Microempreendedores Individuais (MEIs).

O serviço de emissão da Carteira de Identidade será realizado apenas na quarta-feira (4), das 8h às 13h, no Nucleo de Práticas Juridicas (NPJ), da instituição de ensino. Na oportunidade, serão distribuídas 100 fichas para a emissão do documento.

Quem está em busca de emprego ou estágio também terá acesso à Agência do Trabalho, com divulgação de oportunidades e orientações para elaboração de currículos, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (SEDEPE).

A programação inclui ainda ações voltadas à inclusão digital, com o Plantão IA, que oferecerá orientações práticas sobre criação de contas em ferramentas de inteligência artificial, escolha de plataformas para necessidades cotidianas, elaboração de comandos e cuidados para evitar golpes digitais. A proposta é aproximar a população dessas tecnologias e estimular seu uso consciente.

Outro destaque é a atividade Meu corpo, minha defesa, com orientações sobre defesa pessoal, autoproteção e enfrentamento à violência contra mulheres e pessoas LGBTQIA+. A agenda também contempla oficinas sobre saúde mental, mudanças climáticas, violência doméstica e seus impactos psicossociais.

Exposições Culturais

Além dos atendimentos, o XX Encontro UniFAFIRE terá exposições, oficinas, minicursos, apresentações culturais e atividades de responsabilidade social. Entre as atrações estão a Feira Solidária de Livros, que permite trocar um quilo de alimento não perecível por um livro, e a mostra de aplicativos desenvolvidos por estudantes de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com soluções relacionadas ao conceito de cidades sustentáveis.

A programação cultural inclui apresentações literárias e homenagens a nomes da literatura pernambucana, como Osman Lins, Solano Trindade, Lucíola Nogueira, Miró da Muribeca e Odailta Alves. No dia 5 de novembro, às 18h30, a Orquestra e o Coral Meninas e Meninos da Giral participam das comemorações pelo aniversário da instituição.

