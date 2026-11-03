Mamógrafo Móvel do Recife oferta 2 mil vagas em novembro

Caminhões irão aportar em 25 locais descentralizados, facilitando o acesso para a população poder realizar a mamografia, exame fundamental para o rastreio de câncer de mama

O Mamógrafo Móvel irá receber mulheres cis e homens trans com idades entre 50 e 74 anos (FOto: Divulgação/PCR)

O Mamógrafo Móvel do Recife irá ofertar 2 mil vagas neste mês de novembro. O exame, considerado padrão para rastreio do câncer de mama, irá aportar em 25 pontos descentralizados distribuídos por toda a cidade.

Os pontos irão receber mulheres cis e homens trans com idades entre 50 e 74 anos, sem necessidade de agendamento. Basta apresentar documento com foto e comprovante de residência do Recife. A lista completa pode ser conferida aqui: https://bit.ly/MamografoMovelNovembro.

Ao todo, serão 80 vagas por caminhão, sendo 40 pela manhã (8h às 12h) e 40 pela tarde (13h às 17h). Além do entorno de unidades de saúde, o Mamógrafo Móvel também estará disponível em locais alternativos, como universidade, clube, igreja e ações sociais.

A oferta ampliada, por meio desta descentralização dos serviços, faz parte da estratégia da Secretaria de Saúde do Recife para fortalecer a prevenção e garantir maior acesso aos serviços. “Aproximar esse cuidado dos usuários contribui para aumentar as chances de diagnóstico precoce e, consequentemente, tratamentos mais eficazes”, afirma a coordenadora de Saúde da Mulher do Recife, Daianny de Paula.

Vale salientar que todas as pessoas que fizeram a mamografia devem retornar à unidade de saúde onde o procedimento foi realizado (ou na mais próxima, caso tenha sido em um posto volante) para buscar o resultado, que fica pronto em até 30 dias.

“Tão importante quanto fazer o exame é levar o laudo ao médico que lhe assiste, para que, em caso de qualquer alteração, possa ser feito o encaminhamento necessário, em tempo oportuno”, explica Daianny. Outra forma de ajudar a prevenir a doença é manter hábitos saudáveis, como uma alimentação mais balanceada e praticar exercícios físicos.



Rotina

É fundamental ter atenção a qualquer mudança nas mamas, como um caroço firme e geralmente sem dor, vermelhidão na pele, textura semelhante à casca de laranja, alterações no mamilo, secreção de líquido fora da gravidez ou amamentação e inchaço nos linfonodos do pescoço e/ou axilas. Manter esta rotina e identificar essas alterações cedo pode ser decisivo para o sucesso do tratamento.