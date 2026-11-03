Mais de 15 quilos de maconha são apreendidos no Sertão pernambucano

A ocorrência aconteceu na noite desta segunda-feira (2), as proximidades do projeto N4, na zona rural de Petrolina. Um rifle calibre 22, também foi apreendido

Maconha e um rifle calibre 22 foram apreendidos (Foto: Divulgação/PMPE)

Mais de 15 kg de maconha foram apreendidos na noite desta segunda-feira (2), nas proximidades do projeto N4, na zona rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Uma arma também foi apreendida. Ninguém foi preso.

Os policiais militares do 2º Batalhão Integrado Especializado (BIEsp), receberam a informação de que estaria acontecendo a comercialização de entorpecentes na localidade. Ao chegarem ao endereço indicado, os PMs visualizaram um indivíduo que conseguiu fugir ao perceber a aproximação do efetivo.

Durante varredura na área, os policiais encontraram uma sacola contendo 15,590kg da erva e um rifle calibre 22. O material recolhido foi encaminhado à delegacia de plantão da cidade para adoção das medidas legais.