Adolescentes são apreendidos com arma, drogas e fardamento do Exército em Itamaracá

Polícia encontrou espingarda calibre 12, cerca de 800 gramas de maconha, crack e materiais usados no tráfico em imóvel

Dois adolescentes são apreendidos com arma e drogas na Ilha de Itamaracá (Ascom/PMPE)

Dois adolescentes foram apreendidos com uma arma de fogo e entorpecentes na sexta-feira (30), na localidade de Biquinha, na Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco. A ação ocorreu após denúncias sobre a comercialização de drogas e a presença de pessoas armadas nas proximidades da antiga Fábrica Ônix.

Durante a abordagem, os adolescentes tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais militares do 26º Batalhão. Nas buscas, foram encontrados uma espingarda calibre 12, duas munições, aproximadamente 800 gramas de maconha e 37 invólucros da mesma droga.

Também foram apreendidos cerca de 30 gramas de crack, três celulares, duas balanças de precisão, duas balaclavas, peças de fardamento do Exército Brasileiro e materiais utilizados para embalar entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, os dois adolescentes admitiram envolvimento com a venda de entorpecentes na região e afirmaram fazer parte de um grupo criminoso.

Após a apreensão, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Paulista, juntamente com a arma, as drogas e os demais materiais encontrados. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, responsável pelos procedimentos legais relacionados ao caso.