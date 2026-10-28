Ação ocorreu nesta terça-feira (27) na Região Metropolitana do Recife e em Serra Talhada, no Sertão

Operação apreende 28 armas, cerca de 12 kg de drogas e uma granada em Pernambuco (Ascom/PMPE)

Vinte e oito armas de fogo, cerca de 12 kg de drogas e uma granada foram apreendidas durante a Operação Asas de Aço, realizada na terça-feira (27), na Região Metropolitana do Recife (RMR) e em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A ação da Polícia Militar também resultou na apreensão de 774 pedras de crack, 1.138 porções de maconha e 35 porções de cocaína, além de outros materiais.

Entre as armas recolhidas, 26 eram industriais e duas artesanais. O material inclui espingardas de diferentes calibres, quatro revólveres calibre 38, um revólver calibre 32 e uma pistola calibre 22. Também foram apreendidos 59 cartuchos de munição, um simulacro de arma de fogo e um carregador de metralhadora.

Na ofensiva contra o tráfico de drogas, as equipes encontraram aproximadamente 9 kg de maconha em tabletes e porções maiores, além das unidades fracionadas. A apreensão incluiu ainda 3 kg de cocaína e 39 gramas de crack.

Também foram recolhidos um rádio comunicador, três balanças de precisão, dois celulares e uma motocicleta. Segundo a PM, foram registrados dois encaminhamentos às delegacias, 16 inquéritos policiais instaurados por portaria e um auto de prisão em flagrante.

A ação foi coordenada pela Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (CIPMoto) e mobilizou 106 policiais militares, distribuídos em 25 equipes, com motocicletas e viaturas de quatro rodas.

