Agreste recebe preparatório para o Enem com campeã do ‘Quem Quer Ser um Milionário?’

Aulão de Milhões reúne, na terça-feira (3), time de professores e 1,3 mil estudantes em João Alfredo; 784 escolas estaduais participam de forma remota

A jornalista Jullie Dutra, única campeã do 'Quem Quer Ser Um Milionário?" brasileiro e idealizadora do Aulão de Milhão (Divulgação)

Oportunidade é uma coisa que não se perde. Foi assim que a jornalista pernambucana Jullie Dutra se tornou a única campeã do programa “Quem Quer Ser um Milionário?”, do Domingão com Huck, da TV Globo, em 2023. Além do momento certo e de alguma parcela de sorte, há outro elemento indispensável no qual ela se arrisca: o conhecimento.

Na próxima terça-feira (3), das 8h às 13h30, educação e sucesso atravessam o Aulão de Milhões, um preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), idealizado pela jornalista. O palco não será um dos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, mas o Ginásio Poliesportivo da cidade de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco, a 240 km da capital, Recife.

O Aulão será uma maratona de conhecimento e contará com a participação de diversos especialistas de preparatórios de vestibular. Em João Alfredo, a plateia poderá ser composta de até 1,3 mil estudantes, mas a expectativa é de que — assim como em um programa de auditório — mais alunos sejam contemplados. Remotamente, 784 escolas estaduais devem participar.

“Meu intuito é levar o Aulão para locais onde os grandes projetos educacionais não chegam”, explica Dutra, para quem progresso social e educação andam lado a lado. “Como mulher de origens interioranas, sei do peso e da responsabilidade que representou a minha vitória na vida de muitas ‘Jullies’, que acreditam na educação e que lutam muito para conquistar o seu espaço.”

A inscrição para o evento é gratuita e está disponível no site www.aulaodemilhoes.com.br



Professores

Ao todo, o time é formado por dez professores de ciências exatas e humanas. São nomes como o de Fernanda Bérgamo, professora de redação há mais de 30 anos, que integra também o Projeto Educação, da Globo e do portal g1. No Aulão de Milhões, ela abordará as provas de Linguagem e Redação, previstas para o primeiro domingo do Enem, 8 de novembro. O Enem é realizado em domingos subsequentes, 8 e 16.

Completam o time Diego Calado (Física), Fernandinho Beltrão (Biologia), Gabi Andrade (Geografia), João Souza (História), Ricardo Berardo (Matemática), Éber Barbosa (Química), Serafim Gomes (Filosofia e Sociologia), Tácio Maciel (Matemática) e João Santana (não informado). A coordenação pedagógica do projeto é do professor Arnaldo Mendonça.