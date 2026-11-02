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Copilota de jato que caiu na Flórida tem 20 anos e é de família brasileira

Nathalia Gadelha Filgueiras foi identificada pelo jornal americano New York Post como uma das nove vítimas do acidente aéreo

Diario de Pernambuco

Publicado: 02/11/2026 às 12:08

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Nathalia Gadelha Filgueiras/Reprodução

Nathalia Gadelha Filgueiras (Reprodução)

A copilota brasileira Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, está entre as nove pessoas que morreram no trágico acidente aéreo ocorrido no último domingo (1º), na Flórida, nos Estados Unidos. A jovem foi identificada pelo jornal americano New York Post, que informou ter confirmado a informação com a mãe dela, Camila Gadelha. A informação ainda não foi confirmada por autoridades, mas a notícia já está sendo veiculada em redes sociais e em veículos de comunicação norte-americanos.

Ainda não há informações também se ela nasceu no Brasil ou em território americano. A jovem conquistou a licença de piloto privado em outubro de 2023, aos 17 anos, quando ainda cursava o ensino médio. Na época, o feito chamou a atenção da imprensa local, já que ela obteve a habilitação para pilotar aeronaves antes mesmo de tirar a carteira de motorista.

Veja também:

O acidente envolveu um jato executivo Learjet 60, que havia partido de Austin, no Texas, com destino às Bahamas. A aeronave caiu em uma área residencial do condado de Palm Beach e provocou uma explosão. Todas as nove pessoas a bordo morreram. As causas da queda são investigadas pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB).

acidente aéreo , brasileira , copilota , learjet 60
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