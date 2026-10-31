Jovem morre em colisão entre carro e moto na PE-365, no Sertão de Pernambuco

Acidente aconteceu na madrugada deste sábado (31), em Santa Cruz da Baixa Verde; motorista do automóvel teria deixado o local sem prestar socorro

Polícia Civil investiga a ocorrência (Foto: Reprodução / PCPE)

Um jovem de 26 anos morreu após uma colisão entre uma motocicleta e um carro na madrugada deste sábado (31), na PE-365, na Vila Jatiúca, zona rural de Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão de Pernambuco. A vítima foi identificada como João Caio Pereira Rodrigues Melo.

Informações preliminares apontam que os veículos, uma motocicleta e um Volkswagen Polo branco, com placa da Bahia, teriam colidido de frente. O motociclista não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local

Segundo relatos de populares repassados à Polícia Militar, o motorista do carro teria fugido após a colisão, sem prestar assistência à vítima.

A Polícia Militar realizou os primeiros procedimentos e reuniu informações que podem ajudar a identificar o condutor do automóvel.

A área do acidente foi isolada para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística. Em seguida, o corpo do jovem foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência por meio da Delegacia de Santa Cruz da Baixa Verde. A corporação afirmou que a vítima foi encontrada sem vida, ao lado de uma motocicleta, após a colisão com outro veículo.

As diligências continuam para esclarecer as circunstâncias do acidente e identificar o outro envolvido.