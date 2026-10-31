França tem mais de 320 mil manifestantes nas ruas e quase 300 presos em nova onda de protestos

Em Paris, policiais da tropa de choque avançaram contra os manifestantes, e houve arremesso de objetos após o término da manifestação

O Ministério do Interior confirmou, até as 18h, 296 prisões em todo o país relacionadas aos protestos, das quais 61 ocorreram em Paris, a capital. Na cidade, foram realizadas 5.114 abordagens (Foto: Christophe ARCHAMBAULT/AFP)

A terceira onda de protestos sociais na França, realizada neste sábado, levou mais de 320 mil pessoas às ruas, segundo os dados das autoridades; 500 mil em todo o país, segundo as organizações convocantes: estudantes, sindicatos e os "coletes amarelos". O dia transcorreu de forma predominantemente pacífica, embora tenham ocorrido distúrbios e confrontos com a polícia, que resultaram em 296 prisões.

Por sua vez, a Intersindical Juvenil estimou em cerca de meio milhão o número de participantes, bem abaixo dos 800 mil que se manifestaram no último sábado, segundo os organizadores. As autoridades informaram, em 24 de outubro, que 410 mil pessoas participaram das manifestações.

"Apesar das estações de metrô fechadas, de uma semana de campanha da mídia oficial destinada a semear o pânico e de uma mudança no local da concentração, a multidão foi igualmente numerosa nesta semana. E igualmente disciplinada", afirmou o líder do partido "La France Insoumise", Jean-Luc Mélenchon.

O candidato presidencial de esquerda criticou a minimização dos números, o que "incita (o presidente Emmanuel) Macron a prolongar o impasse". "Quanto mais alto ele subir, mais dura será a queda. Ele terá que ceder ou se retirar", sentenciou.

Os estudantes, que estão na origem da atual onda de protestos na França, também criticaram o governo. O secretário-geral do Sindicato Nacional Força Trabalhista - Liceus e Escolas Secundárias (SNFOLC), François Pozzo di Borgo, destacou que, apesar dos compromissos, o governo não "atendeu a todas as reivindicações".

"Por enquanto, o que o governo propõe são principalmente ajustes", mas que "no essencial", "não atendeu às reivindicações", como a revogação do sistema de acesso Parcoursup ou a última reforma legal para o ensino médio e o ensino secundário, explicou ele em declarações à emissora BFMTV

A outra grande reivindicação dos protestos é o alto custo de vida. "Estamos nos privando de tudo", denunciou uma das participantes, Emilie, dona de casa e mãe de cinco filhos. "Tenho dois filhos no ensino médio, em escolas diferentes, e as condições deles são semelhantes (...). Não há professores, nem material para as aulas práticas, nem portas nos banheiros, um teto que desabou sobre um aluno (...) é inaceitável", acrescentou ela antes de denunciar a violência policial.

296 detenções

O Ministério do Interior confirmou, até as 18h, 296 prisões em todo o país relacionadas aos protestos, das quais 61 ocorreram em Paris, a capital. Na cidade, foram realizadas 5.114 abordagens.

Por outro lado, informou sobre a presença de "elementos radicais" "em várias cidades" e mencionou especificamente Bordeaux, Toulouse, Rennes, Lille, Nantes, Marselha e Lyon. "No final da manifestação, eles entram nos centros urbanos com o objetivo de causar danos e saques", destacou. "As intervenções sistemáticas da polícia impediram isso", embora "os confrontos ainda continuem".

As verificações de segurança em estações ferroviárias, rodovias e pedágios também permitiram identificar pessoas que portavam armas improvisadas, segundo o Ministério. Essa operação em grande escala continuará durante toda a noite, especialmente em Paris, onde está sendo rigorosamente aplicada.

De qualquer forma, e sobretudo até o meio-dia, a situação estava "geralmente tranquila, sem incidentes dignos de nota". "As medidas de segurança continuam adaptadas à situação, especialmente no final do dia, em antecipação à noite de Halloween", explicou. "A posição do ministro do Interior (Laurent Núñez) permanece inalterável: a polícia agirá com a máxima firmeza contra os responsáveis pela violência e pelos danos", advertiu.

Confrontos em Paris

Em Paris, policiais da tropa de choque avançaram contra os manifestantes, e houve arremesso de objetos após o término da manifestação até a Porte de Charenton.

Além disso, os policiais utilizaram gás lacrimogêneo contra dezenas de indivíduos mascarados e vestidos de preto que usaram martelos para arrancar pedras do pavimento e arremessá-las contra os policiais. Eles também lançaram pelo menos um artefato incendiário.

Um grupo de várias centenas de manifestantes que se posicionou no final da manifestação atacou os policiais lançando objetos, incluindo um coquetel Molotov, explicou a Prefeitura.

Também foram registrados protestos e incidentes em cidades como Nice, Toulouse, Marselha e Rennes. Em Marselha, cerca de 10.000 pessoas participaram da marcha, enquanto em Grenoble foram 7.300 participantes, incluindo cerca de 200 indivíduos do chamado "black block".

Em Bordeaux, a polícia contabilizou 11.000 manifestantes, sempre segundo as autoridades, enquanto em Lyon o número de participantes teria sido de 19.000, segundo a Prefeitura.

As autoridades francesas reforçaram neste sábado o dispositivo de segurança em todo o país, com cerca de 70.000 policiais e agentes de segurança mobilizados para prevenir distúrbios, saques e atos de vandalismo.