Defesa de Emerson Freitas afirma que não teve acesso a decisão judicial

Advogado Weryd Simões, que atua na defesa do deputado estadual eleito Emerson Freitas (MDB), afirmou que a defesa ainda não teve acesso à decisão judicial que decretou a prisão preventiva do influenciador

Influenciador Emerson Freitas (Foto: Reprodução/Instagram)

O advogado Weryd Simões, que atua na defesa do deputado estadual eleito Emerson Freitas (MDB), afirmou em entrevista concedida à imprensa, nesta sexta-feira (30), que a defesa ainda não teve acesso à decisão judicial que decretou a prisão preventiva do influenciador.

Segundo Simões, Freitas tomou conhecimento da existência do inquérito e compareceu pessoalmente à sede do GOI há 15 dias, onde se colocou à disposição das autoridades e informou endereço, telefone e e-mail. A defesa afirma ter provas desse comparecimento.

“Quando nós tomamos conhecimento de que existia um inquérito no GOI, ele compareceu pessoalmente à sede do GOI, se colocou à disposição, informou endereço, telefone, e-mail. Nós temos prova disso. Por que ele não foi intimado?”, questionou o advogado.

Simões ainda afirmou que a decisão é uma tentativa de “sepultar uma reputação de alguém que foi reconhecido pela sociedade”.

Questionado pelo Diario de Pernambuco sobre o comparecimento espontâneo de Emerson à Justiça, o advogado garantiu que seu cliente vai se apresentar e vai cumprir a decisão judicial assim que tiver acesso a ela.

“Ele vai cumprir a decisão judicial assim que ele tiver acesso à decisão judicial, isso eu posso lhe garantir. Agora é impossível cumprir uma decisão judicial que nós não tomamos conhecimento”, disse.

Ainda de acordo com a defesa, apesar de ter procuração juntada aos autos desde o dia 15 de outubro, já se passaram 15 dias sem que os advogados tenham conseguido acesso ao documento.

“Eu peço, inclusive, a você que está nos acompanhando, se tem cópia dessa decisão judicial, compartilha conosco porque nós não temos. Apesar de ter procuração nos autos desde o dia 15 de outubro. Quinze dias se passaram e nós não tivemos acesso. O blog já teve acesso, o canal de notícias já teve acesso. Por que nós não tivemos acesso?", finalizou.



















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Inquérito

Na ocasião, o advogado Weryd Simões negou as acusações de extorsão a presidiários, como também à vítima de violência doméstica, e afirmou que o inquérito aberto contra o deputado eleito seria uma retaliação. Segundo ele, o inquérito policial foi instaurado após Emerson denunciar, nas suas redes sociais, a existência de um toque de recolher imposto por facções criminosas em comunidades.

Além disso, a defesa aponta duas supostas irregularidades no inquérito. A primeira seria a perícia realizada em um aparelho celular que pertenceria a uma pessoa já falecida, que, portanto, não poderia ter autorizado o procedimento. A segunda, ainda conforme Weryd Simões, seria a ausência de autorização judicial para essa perícia nos autos a que a equipe teve acesso.

O magistrado também questionou sobre um suposto vazamento do mandado de prisão. De acordo com o advogado, a ordem judicial teria sido divulgada para a imprensa no final do expediente do Fórum, por volta das 14h10 de ontem.

"Se existem outros mandados, por que só vazou o do Emerson? Por que esse vazamento seletivo? (...) O que está acontecendo nas últimas 24 horas é um espetáculo para calar a voz de Emerson e tentar sepultar a reputação de um homem que o povo de Pernambuco reconheceu nas urnas."