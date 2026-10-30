5ª Feira Cultural da Diversidade de Pernambuco acontece neste domingo (1), no Recife Antigo

Evento acontecerá das 13h às 22h, na Rua da Moeda, no bairro do Recife Antigo (Foto: Ângelo Santoro/ Divulgação)

Promovendo a ocupação cultural, o empreendedorismo e a garantia de direitos, a 5ª edição da Feira Cultural da Diversidade de Pernambuco será realizada neste domingo (1), das 13h às 22h, na Rua da Moeda, no bairro do Recife Antigo. O evento é totalmente gratuito e aberto ao público.

Com nova data e local definidos, o evento gratuito une feira de artesanato e economia criativa, apresentações artísticas e uma estrutura de atendimento com serviços de cidadania, incluindo emissão de documentos, orientações de direitos humanos e ações de saúde e empregabilidade para a comunidade.

A iniciativa conta com a produção cultural de Ângelo Santoro, com presença confirmada de 16 expositores, e é realizada em parceria com a Secretaria Executiva de Promoção da Equidade Social do Estado(SEPES).

Para a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueirêdo, a feira é um instrumento fundamental de inclusão e proteção social. "A Feira Cultural da Diversidade é um espaço de celebração e, sobretudo, de afirmação dos direitos humanos. A readequação da data e do local nos permite entregar uma estrutura completa e segura para atender a população com serviços essenciais e reforçar a presença do Estado na promoção da equidade", destaca Joanna.

A superintendente de Promoção da Equidade Social, Suellen Nogueira, reforça o impacto cultural e econômico da ação. "Apoiar e viabilizar a Feira da Diversidade é reafirmar o nosso compromisso contínuo com a valorização dos artistas e empreendedores LGBTQIAPN+. O evento movimenta a economia criativa local e ocupa o Recife Antigo com cidadania, visibilidade e respeito", pontua Suellen.

