Sétima morte por dengue é confirmada em Pernambuco; casos notificados sobem 31,2%

Vítima era um homem de 19 anos, morador do Recife, que morreu em agosto; Estado contabiliza mais de 52 mil notificações de dengue até outubro

O último óbito por dengue registrado no estado tinha acontecido no dia 7 de maio, no qual vitimou um homem de 60 anos, morador de Olinda. (Foto: Reprodução / Freepik)

Pernambuco confirmou a sétima morte por dengue em 2026. A vítima era um homem de 19 anos, morador do Recife, que morreu em 20 de agosto. O caso foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) no Boletim Epidemiológico de Arboviroses nº 42, publicado nesta quarta-feira (28).

Pernambuco contabiliza 12.913 casos confirmados, incluindo 731 classificados como graves. O levantamento registra 52.909 notificações de dengue no Estado, um aumento de 31,2% em comparação com o mesmo período de 2025. Do total, 23.493 são casos prováveis, enquanto 29.416 foram descartados.

O homem que morreu tinha comorbidade. Além dos sete óbitos confirmados, 13 seguem em investigação e 37 foram descartados. Entre as mortes confirmadas, uma é considerada alóctone, classificação utilizada quando a infecção ocorreu fora do local de residência ou de notificação, conforme os critérios epidemiológicos adotados.

A incidência estadual é de 245,7 casos prováveis por 100 mil habitantes. A distribuição por municípios mostra que 88 localidades apresentam baixa incidência, 51 estão na faixa média e 43 têm alta incidência da doença.

O Recife concentra o maior número de casos prováveis de dengue em Pernambuco, com 3.660 registros. Na sequência, aparecem Jaboatão dos Guararapes, com 3.227, Petrolândia, com 1.247, Paulista, com 1.106, e Cabo de Santo Agostinho, com 952.

Chikungunya tem 435 casos confirmados

Além da dengue, Pernambuco notificou 7.610 casos de chikungunya em 2026. Desse total, 2.304 são considerados prováveis e 5.306 foram descartados. Até o período analisado, 435 casos haviam sido confirmados. A incidência estadual é de 24,1 casos prováveis por 100 mil habitantes.

Goiana lidera o número de casos prováveis da doença, com 453 registros, seguida pelo Recife, com 362, e Jaboatão dos Guararapes, com 283. Paulista aparece com 253 casos, enquanto Cabo de Santo Agostinho soma 105 e Condado, 72.

Zika tem 17 confirmações

O boletim registra 1.407 notificações de zika em Pernambuco. Na base detalhada do informe, 107 casos são classificados como prováveis e 1.295 foram descartados. O documento aponta 17 confirmações, com incidência de 1,1 caso provável por 100 mil habitantes.

Paudalho apresenta o maior número de casos prováveis entre os municípios destacados, com 27 registros, seguido por Tupanatinga, com 11, Caruaru e Camaragibe, com sete.

Maioria dos municípios está em alerta para infestação do mosquito

Os dados de controle vetorial mostram que 57,1% dos municípios ou áreas avaliados apresentam risco moderado de infestação pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da chikungunya e da zika. Nesses locais, o índice de infestação predial está entre 1% e 3,9%, faixa considerada de alerta.

Outros 8,7% estão em situação de alto risco, com índice superior a 3,9%, enquanto 33,7% apresentam risco baixo, com indicador inferior a 1%.

O boletim também registra 17 notificações de epizootias em primatas não humanos, distribuídas em oito municípios. Outros 177 municípios aparecem sem notificação desse tipo no levantamento.

