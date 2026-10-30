Dia de Finados: veja o que abre e fecha no comércio do Recife e Região Metropolitana
Segundo a CDL Recife, o comércio no centro da capital pernambucana irá abrir de maneira facultativa no Dia de Finados, marcado para segunda (2); shoppings irão funcionar em horário especial
Publicado: 30/10/2026 às 06:00
Segundo a CDL Recife, a definição pelo funcionamento ocorreu após negociação entre os sindicatos patronais e a categoria. (Foto: Divulgação / CDL Recife )
Por conta do Dia de Finados, na próxima segunda-feira (2), o comércio do Centro do Recife funcionará de forma facultativa, enquanto as lojas dos shopping centers da Região Metropolitana irão operar em horário especial neste feriado.
As informações foram confirmadas, nesta quinta-feira (29), pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife).
Segundo a CDL Recife, a definição pelo funcionamento ocorreu após negociação entre os sindicatos patronais e a categoria. “Cada lojista é quem decide se vai abrir ou fechar e horário de funcionamento”, informou o presidente da CDL Recife e do Sindilojas Recife, Fred Leal.
Confira o horário de funcionamento do comércio do Recife no Dia de Finados
Recife
Comércio no Centro do Recife e bairros: funcionamento facultativo
Shopping Centers
- Shopping Recife - das 12h às 21h
- RioMar Recife - das 12h às 21h
- Shopping Boa Vista - das 11h às 19h
- Shopping Tacaruna - das 12h às 21h
- Plaza Shopping - das 12h às 21h
- Shopping de Afogados - das 9h às 18h
- Shopping ETC - das 12h às 18h
Olinda
- Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h
Paulista
- Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h
Camaragibe
- Camará Shopping - das 12h às 21h
Jaboatão dos Guararapes
- Shopping Guararapes - das 9h às 22h
Cabo de Santo Agostinho
- Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h
Igarassu
- Shopping Igarassu - das 12h às 20h
Moreno
- Recife Outlet - das 9h às 21h