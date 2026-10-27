Olinda e UFPE transfere ponto facultativo do Dia do Servidor

A Prefeitura de Olinda transferiu o feriado do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, para esta sexta-feira (30) (Foto: Secom/Olinda)

Assim como o Governo do Estado, a Prefeitura de Olinda e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), anunciaram nesta terça-feira (27), a transferência do ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, para esta sexta-feira (30).

A mudança em Olinda foi oficializada pela prefeita Mirella Almeida nesta terça-feira (27). Com a alteração, o ponto facultativo será seguido pelo feriado nacional de Finados, na segunda-feira (2), prolongando o período de descanso para os servidores municipais.

Já a mudança da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), segue a Portaria que oficializa a transferência da data divulgada no Diário Oficial da União de terça-feira (27), pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

A UFPE solicitou aos gestores que sejam garantidas as atividades programadas. Além de recomendar que deve ser observado o funcionamento dos serviços essenciais.

