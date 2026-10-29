SSA 3: linhas de ônibus no Grande Recife terão reforço de frota durante os dois dias de provas

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), a operação especial para o SSA 3 iniciará a partir das 4h do domingo (1º) e da segunda (2) e prevê um reforço na frota e no número de viagens de 15 linhas de ônibus

Segundo o CTM, a programação especial terá um aumento de 421 para 507 viagens de ônibus no Grande Recife (Foto: Governo do Estado / Divulgação)

Os estudantes que irão realizar as provas da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3), marcadas para este domingo (1º) e segunda-feira (2), contarão com uma programação especial de ônibus na Região Metropolitana do Recife (RMR). A informação foi divulgada nesta quinta-feira (29), pelo Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM).

Segundo o CTM, a operação especial irá iniciar às 4h nos dois dias de aplicação das provas e prevê reforço na frota e no número de viagens de 15 linhas de ônibus do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR).

Com relação ao número de viagens, haverá um aumento de 421 para 507, visando atender à demanda dos estudantes durante os dias de aplicação das provas.

Entre as linhas contempladas estão itinerários que atendem terminais integrados e bairros de diferentes municípios da RMR, incluindo as linhas como Candeias/TI Tancredo Neves, Conjunto Catamarã, TI Prazeres/Curcurana, TI TIP/Conde da Boa Vista, TI Xambá/Príncipe, Jardim Atlântico, Pau Amarelo e TI Rio Doce/TI CDU.

Também estão previstas ampliações nas operações de linhas que atendem localidades como Abreu e Lima, Paulista, Dois Irmãos, Vasco da Gama, Afogados, Guabiraba, Derby e Mustardinha.

Ainda conforme o CTM, o reforço nas linhas de ônibus tem o objetivo de ampliar a oferta de transporte coletivo e facilitar o deslocamento dos candidatos aos locais de prova, contribuindo para uma operação mais adequada durante o processo seletivo.

Vale ressaltar ainda que o CTM recomenda que os estudantes consultem previamente os itinerários e horários das linhas que pretendem utilizar, por meio da plataforma RUMO, e programem o deslocamento com antecedência, considerando o tempo necessário para chegar ao local de prova.