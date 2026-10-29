Deputado eleito pelo MDB, Emerson Freitas tem prisão preventiva decretada pela Justiça

Emerson Freitas (MDB) (Reprodução/Instagram)

O deputado federal eleito Emerson Freitas (MDB) teve a prisão preventiva decretada, nesta quinta-feira (29), pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), por meio da 15ª Vara Criminal da Capital. Na peça obtida pelo Diario de Pernambuco, Freitas responde pelo crime de extorsão.

No início de 2026, Emerson virou réu por fingir ser policial militar para aplicar um golpe contra uma mulher vítima de violência doméstica. O caso foi revelado pela Marco Zero Conteúdo, que mostrou que o influenciador se apresentou à vítima como "sargento Emerson", ligado à Casa Civil, e "homem de confiança da governadora [Raquel Lyra] e vice-governadora [Priscila Krause]".

Durante as investigações, a Polícia Civil de Pernambuco realizou buscas no endereço do acusado. Na ocasião, foram encontradas e apreendidas munições de uso restrito, um distintivo policial, um gorro da Polícia Militar, além de outros itens. No registro da candidatura, na Justiça Eleitoral, há uma ação penal, sob segredo de justiça, envolvendo falsidade ideológica, uso de documento falso, estelionato, Crimes do Sistema Nacional de Armas.



Emerson Freitas disputou uma eleição pela primeira vez em 2026, sendo eleito para a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) com 49.254 votos, ou seja, 0,94% dos votos válidos no estado. A posse do parlamentar está prevista para 1º de fevereiro de 2027, durante sessão solene na Casa.

Além do parlamentar, o TJPE decretou a prisão preventiva de Rizelly da Silva Santos, que atuou como secretária parlamentar no gabinete do deputado Alberto Feitosa (PL), sendo exonerada em 2021. Na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Rizelly também exerceu a função de Assistente Parlamentar. Contudo, foi formalizada a sua exoneração definitiva, em 2023, sob determinação da presidência da Casa Legislativa.

O que diz o MDB

Por meio de nota enviada ao Diario de Pernambuco, o MDB estadual ressalta que tomou conhecimento da prisão preventida de Emerson Freita através da imprensa. No comunicado, a sigla afirma que acompanhará o caso e aguardará os esclarecimentos das autoridades competentes.

O partido finaliza a nota, salientando o respeito ao "processo legal, ao amplo direito de defesa e à presunção de inocência".

Confira o comunicado na íntegra:

"O MDB de Pernambuco tomou conhecimento, por meio da imprensa, de informações relacionadas ao mandado de prisão envolvendo o deputado estadual eleito Emerson Freitas.

O partido acompanhará o caso e aguardará os esclarecimentos das autoridades competentes, reafirmando seu respeito ao devido processo legal, ao amplo direito de defesa e à presunção de inocência.

MDB Pernambuco"







