Bebê de 3 meses é salva de engasgo pela PRF em Petrolina

Família chegou no posto da PRF pedindo ajuda (Foto: Divulgação/PRF)

Uma bebê de três meses de idade que estava engasgada foi salva por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso, que aconteceu no dia 22 de outubro, foi divulgado nesta quinta-feira (29), pela corporação.



Por volta das 13h, os pais da bebê chegaram aflitos ao posto da PRF, na BR 428, em Petrolina, no Sertão pernambucano, com a filha desfalecida nos braços. A equipe recebeu a informação que a menina havia se engasgado com a própria saliva e não estava respirando.



De imediato, os policiais realizaram uma manobra para desobstruir as vias aéreas, conhecida como manobra de Heimlich, até que a bebê desengasgou e voltou a respirar.



Em seguida, a família encaminhou a menina ao Hospital Dom Malan, em Petrolina, onde ela foi atendida e teve alta.

