Bebê de 3 meses é salva de engasgo pela PRF em Petrolina
Policial realizou manobra para desobstruir as vias aéreas da menina
Publicado: 29/10/2026 às 15:43
Família chegou no posto da PRF pedindo ajuda (Foto: Divulgação/PRF)
Uma bebê de três meses de idade que estava engasgada foi salva por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso, que aconteceu no dia 22 de outubro, foi divulgado nesta quinta-feira (29), pela corporação.
Por volta das 13h, os pais da bebê chegaram aflitos ao posto da PRF, na BR 428, em Petrolina, no Sertão pernambucano, com a filha desfalecida nos braços. A equipe recebeu a informação que a menina havia se engasgado com a própria saliva e não estava respirando.
De imediato, os policiais realizaram uma manobra para desobstruir as vias aéreas, conhecida como manobra de Heimlich, até que a bebê desengasgou e voltou a respirar.
Em seguida, a família encaminhou a menina ao Hospital Dom Malan, em Petrolina, onde ela foi atendida e teve alta.