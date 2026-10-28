Olinda amplia vacinação contra a gripe para pessoas de todas as idades

Imunização estará disponível a partir desta quarta-feira (28), sem necessidade de agendamento, nas unidades de saúde e no posto do Shopping Patteo

Para receber a dose, não é necessário realizar agendamento (Foto: Secom/Olinda)

A partir desta quarta-feira (28), a Prefeitura de Olinda amplia a vacinação contra a gripe (influenza) para pessoas de todas as idades. Até então, a campanha era destinada aos grupos prioritários.



O serviço estará disponível nas unidades de saúde e policlínicas, de segunda à sexta, sempre das 8h às 16h. Além disso, será oferecido também no posto de vacinação do Shopping Patteo, em Casa Caiada, das 9h às 16h, de segunda à sexta.



Para receber a dose, não é necessário realizar agendamento. Basta comparecer a um dos pontos de vacinação com o CPF e/ou o Cartão Nacional de Saúde (Cartão do SUS).

Iniciada em março de 2026, a campanha nacional tem como objetivo reduzir os casos graves da doença e prevenir complicações, como pneumonia e insuficiência respiratória, especialmente entre pessoas mais vulneráveis.

