Sobe para seis o número de mortes por dengue em Pernambuco 

De acordo com o Boletim Epidemiológico de Arboviroses da SES-PE, as duas novas vítimas são uma mulher de 58 e um menino de nove anos, moradores de Paulista, no Grande Recife, que morreram no dia 17 de julho deste ano

O último óbito por dengue registrado no estado tinha acontecido no dia 7 de maio, no qual vitimou um homem de 60 anos, morador de Olinda. (Foto: Reprodução / Freepik)

Subiu para seis o número de pessoas que morreram por dengue em Pernambuco em 2026. As duas novas vítimas da doença, segundo o Boletim Epidemiológico de Arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), são uma mulher de 58 e um menino de nove anos, moradores de Paulista, no Grande Recife, que faleceram no dia 17 de julho.

Ainda de acordo com o boletim, divulgado nesta quarta-feira (21), a mulher apresentava comorbidades, diferentemente da criança de nove anos. Apesar de não terem as identidades reveladas, as duas vítimas não tinham nenhum tipo de parentesco.

O último óbito decorrente da doença registrado no estado tinha acontecido no dia 7 de maio, no qual vitimou um homem de 60 anos, morador de Olinda.

Número de casos de dengue

Ainda conforme o levantamento, que leva em consideração os dados referentes às semanas epidemiológicas do dia 4 de janeiro a 17 de outubro de 2026, foram notificados 52.056 casos de dengue no estado. Esse número representa um aumento de 31,8% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Desse quantitativo de notificações, foram confirmados, até o momento, 12.595 casos da doença, incluindo 713 casos graves.

De acordo com o diretor-geral de Vigilância Ambiental da SES-PE, Eduardo Bezerra, existe um quantitativo de casos fora do período usual no estado, que tem relação direta com o El Niño, algo que já era previsto pelo Ministério da Saúde.

"Os casos de dengue no estado de Pernambuco ainda estão sob o regime de extrassazonalidade, ou seja, há um quantitativo de casos fora do período usual. Esses números continuam elevados, mas apresentam uma trajetória de queda, embora já estejamos vivenciando o período mais crítico do El Niño. Ainda assim, devido à circulação viral e ao volume de notificações, continuamos orientando a população sobre os cuidados necessários”, explicou Eduardo Bezerra.

O boletim revelou ainda que 89 municípios pernambucanos têm baixa incidência de casos de dengue, 51 localidades mostram incidência média e 42 apresentam alta incidência.

Com relação aos outros tipos de arboviroses, o estado já registrou7.456 casos de chikungunya, com 433 confirmações, e 1.374 notificações para a zika, porém, sem nenhuma confirmação.

Cuidados

O diretor-geral de Vigilância Ambiental da SES-PE, Eduardo Bezerra, orientou que a população mantenha os cuidados para eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, como deixar os reservatórios de água devidamente protegidos, além de ficar atenta a possíveis sintomas.

“Em caso de febre, independentemente da presença de outros sintomas característicos das arboviroses, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para receber a devida avaliação e orientação", alertou Eduardo Bezerra.

Outros cuidados devem ser adotados pela população para evitar a proliferação do mosquito, são:

Manter calhas limpas e desobstruídas

Tampar os ralos

Guardar garrafas, potes e baldes de cabeça para baixo

Descartar corretamente pneus, latas, garrafas vazias e materiais que possam acumular água da chuva

Fazer manutenção regular com cloro e a limpeza das bordas, mantendo-as cobertas quando não estiverem em uso