Estão abertas as inscrições para aulões gratuitos do IFPE Nota 1000 focados no ENEM

Os encontros serão presenciais e vão acontecer durante quatro dias, das 13h às 17h

IFPE Campus Recife (Reprodução)

Estão abertas as inscrições para os Aulões do projeto de Extensão IFPE Nota 1000, iniciativa de professores do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) Campus Recife voltada para estudantes que desejam reforçar a preparação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2026).

As atividades vão acontecer no Auditório Central do Campus Recife, sempre no horário das 13h às 17h.

Os encontros serão divididos por áreas de conhecimento ao longo de quatro dias:



05/11 e 06/11: Ciências Humanas e Linguagens;

12/11 e 13/11: Matemática e Ciências da Natureza.



Inscrições

As pessoas interessadas em participar devem realizar a inscrição gratuitamente por meio de formulário eletrônico. O prazo para se inscrever segue até o dia 04 de novembro, ou até o preenchimento total das vagas, que são limitadas.

