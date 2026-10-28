Estão abertas as inscrições para Escolas Técnicas Estaduais em 2027

Processo seletivo oferece 12.425 vagas no Ensino Médio Integrado ao Profissional, distribuídas em 71 ETEs em todo o estado. Estudantes interessados devem se inscrever até o dia 13 de novembro

As vagas estão distribuídas em 71 Escolas Técnicas Estaduais espalhadas por todas as regiões do estado (Foto: Josimar Oliveira/SEE)

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) lançou, nesta quarta-feira (28), o edital para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) para o ano letivo de 2027. Ao todo, são oferecidas 12.425 vagas em cursos técnicos em todo o estado na modalidade de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, em jornada integral.

Os estudantes interessados devem se inscrever até o dia 13 de novembro de 2026 exclusivamente pela internet no site www.educacao.pe.gov.br. Os candidatos que não dispuserem de acesso à internet podem efetuar a inscrição nas ETEs, de segunda a sexta, das 10h às 12h.

Podem participar da seleção estudantes que vão cursar o 1º ano do ensino médio. O processo seletivo será realizado em etapa única, por meio de uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório a ser aplicada entre os dias 17 e 27 de novembro. A prova terá 20 questões de múltipla escolha, abordando conteúdo de Língua Portuguesa e Matemática.

Vagas

As vagas estão distribuídas em 71 Escolas Técnicas Estaduais espalhadas por todas as regiões do estado. Para 2027, estão sendo oferecidos 31 cursos técnicos de nível médio nesta seleção, incluindo Administração, Publicidade, Design Gráfico, Multimídia, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Eletrotécnica, Gastronomia, Logística, Agropecuária, entre outros. As oportunidades contemplam ainda as 15 novas ETEs que funcionarão a partir do próximo ano, com a criação de 2.610 novas vagas na modalidade.

O edital também determina que 80% das vagas serão ocupadas prioritariamente por estudantes que cursaram os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) integralmente em escolas públicas. Destas vagas, 50% serão destinadas prioritariamente a estudantes que vêm de famílias com renda bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo por pessoa. Além disso, 5% das vagas oferecidas serão destinadas a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O período de revisão das provas objetivas vai de 2 a 3 de dezembro, mesmo período em que estará aberto o prazo para apresentação de recursos pelos candidatos. O resultado geral da primeira classificação será divulgado em 10 de dezembro de 2026, e a respectiva matrícula dos primeiros candidatos aprovados será feita entre 11 e 18 de dezembro. Também serão realizados dois remanejamentos após a primeira classificação.

Confira aqui o edital

Cronograma

Período de Revisão das Provas - 02 e 03/12/2026

Recursos da Prova - 02 e 03/12/2026

Resultado geral (1ª classificação) - 10/12/2026

Período de matrícula (1ª classificação) - 11 a 18/12/2026

2ª classificação (1º remanejamento) - 22/12/2026

Período de matrícula (2ª classificação) - 28 a 30/12/2026

3ª classificação (2º remanejamento) - 04/01/2027

Período de matrícula (3ª classificação) - 05 e 06/01/2027

Início das aulas - 03/02/2027