Conexão Social está entre as melhores ONGs de Pernambuco e do Brasil em 2026

Com 21 anos de atuação na Zona da Mata Norte, associação de Lagoa de Itaenga integra seleção nacional que reconhece excelência em gestão, transparência e sustentabilidade

A Associação Conexão Social é sediada em Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata Norte (Foto: Divulgação)

A Associação Conexão Social, sediada em Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata Norte, foi reconhecida como uma das 100 Melhores Organizações Não Governamentais (ONGs) do Brasil em 2026.



A instituição também está entre as seis organizações pernambucanas relacionadas na premiação, que destaca iniciativas de excelência em governança, transparência, comunicação e sustentabilidade financeira.



Com 21 anos de atuação, a Conexão Social desenvolve projetos de educação, inclusão digital, qualificação profissional e desenvolvimento comunitário, beneficiando crianças, adolescentes, jovens, mulheres e pessoas idosas. A atuação da instituição também se estende ao município de Feira Nova, no Agreste pernambucano, onde atende adolescentes.



Para a coordenadora-geral da Associação Conexão Social, Iaura Lima, a conquista representa o reconhecimento de mais de duas décadas de trabalho dedicado à transformação social no interior de Pernambuco.



“Estar entre as melhores ONGs de Pernambuco e do Brasil é motivo de muito orgulho para todos nós. Há 21 anos, começamos esse trabalho em Lagoa de Itaenga acreditando que a educação e o acesso às oportunidades poderiam transformar vidas”.



Ela acrescenta que ver a Conexão Social alcançar esse reconhecimento nacional demonstra a força do trabalho construído de forma coletiva. “ É uma conquista das nossas equipes, dos parceiros e, principalmente, de cada pessoa que encontrou na associação uma oportunidade de construir novos caminhos”, destaca Iaura.



Outras ONGs Premiadas

Entre as organizações pernambucanas reconhecidas estão o Instituto do Câncer Infantil do Agreste, a Associação Conexão Social, a Habitat para a Humanidade Brasil, o Instituto Dom Hélder Câmara, o Instituto Solidaré Pernambuco e a Rede Muda Mundo. O reconhecimento integra a décima edição do Prêmio Melhores ONGs, que reúne instituições de diferentes regiões do país.

Sobre a ONG Conexão Social

A Associação Conexão Social (ACS) é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 2005 e sediada em Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.



Suas iniciativas beneficiam crianças, adolescentes, jovens, mulheres e pessoas idosas dos municípios de Lagoa de Itaenga e Feira Nova, promovendo oportunidades de aprendizagem, autonomia e cidadania.



A ONG conta com o apoio de empresas parceiras, inclusive por meio da destinação de recursos do Imposto de Renda, para desenvolver projetos que ampliam o acesso a direitos e contribuem para a transformação social das comunidades atendidas.

A instituição também recebe doações de pessoas físicas. Mais informações: @somosconexaosocial | (81) 9.9466-9577.

