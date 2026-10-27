Inscrições para o Colégio de Aplicação da UFPE encerram nesta sexta (30)

Ao todo, Colégio de Aplicação oferece 50 vagas, sendo metade delas para alunos egressos de escolas públicas

Colégio de Aplicação da UFPE (Foto: Divulgação)

As inscrições para o processo seletivo do Colégio de Aplicação (CAp) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) encerram nesta sexta-feira (30). Ao todo, são 50 vagas para ingresso no 6º ano do Ensino Fundamental no ano letivo de 2027, sendo 25 para livre concorrência e 25 para alunos de escola pública.

O processo de inscrição é gratuito e deve ser feito exclusivamente pelo portal do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa). A seleção será feita por sorteio público eletrônico às 10h do dia 10 de dezembro de 2026 com transmissão ao vivo pelo canal da UFPE no YouTube.

Podem se inscrever alunos que estejam cursando o 5º ano do Ensino Fundamental em 2026 e tenham idade máxima de 12 anos até 31 de dezembro deste ano. Para concorrer às vagas reservadas para estudantes de escola pública, o candidato deve ter cursado integralmente o Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano) em instituição pública de ensino.

Pessoas com deficiência

No mínimo três vagas serão destinadas a pessoas com deficiência. Para concorrer a essas vagas, o candidato deve anexar o laudo médico no ato da inscrição.

O documento precisa atestar a categoria e o grau da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), além de conter letra legível, nome, carimbo, assinatura e CRM do médico especialista responsável.

Resultado e matrícula

O resultado final será divulgado no site do Colégio de Aplicação em até 24h após a realização do sorteio. Os candidatos sorteados vão ser convocados para pré-matrícula entre 4 e 8 de janeiro de 2027 e a matrícula presencial irá ocorrer de 11 a 13 de janeiro de 2027 das 7h30 às 14h, na Secretaria do CAp/UFPE.

Os novos alunos e seus familiares têm recepção prevista no colégio para o dia 1º de março de 2027. O edital completo da seleção está disponível no site do Colégio de Aplicação (CAp). Outras informações podem ser obtidas pelo email [email protected].

