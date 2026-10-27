Linha Sul do Metrô continua circulando com atraso nesta terça-feira (27)

Intervalos entre as viagens estão maiores devido a uma falha no sistema de sinalização

Intervalos entre as viagens estão maiores devido a uma falha no sistema de sinalização (Foto: Rafael Vieira/DP Fotos)

Os passageiros que estão tentando voltar para casa utilizando a Linha Sul do Metrô do Recife estão enfrentando intervalos maiores entre as viagens nesta terça-feira (27). De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a circulação dos trens segue com intervalos elevados devido a uma falha no sistema de sinalização.

O problema começou ainda na manhã desta terça-feira (27), após um defeito de sinalização entre as estações Antônio Falcão e Largo da Paz. Além disso, um trem apresentou defeito no prolongamento da Linha Sul, em Cajueiro Seco.

“O trem que apresentou problemas foi recolhido à oficina, e equipes de manutenção atuarão durante a madrugada desta quarta-feira (28) para realizar os reparos necessários e normalizar a operação”, informa a nota enviada pela Companhia.

Outro fator que contribui para o aumento dos intervalos na Linha Sul é que o trecho entre as estações Recife e Largo da Paz está funcionando em via singela devido aos serviços de troca de dormentes na via, no sentido subúrbio/cidade.

Com a operação em via singela, os trens utilizam uma única via em determinado trecho, o que pode provocar alterações nos intervalos e aumentar o tempo de espera dos passageiros.