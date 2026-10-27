Metrô do Recife: Linha Sul tem atrasos nas viagens devido a problema de sinalização e trem quebrado

Segundo a CBTU, não há previsão para a regularização das viagens da Linha Sul do metrô do Recife

Apesar dos problemas no atraso das viagens, a CBTU ressaltou que todas as estações do metrô do Recife seguem abertas para a população. (Foto: Maurício Ferry/ Arquivo DP )

Passageiros que utilizam a Linha Sul do metrô do Recife estão enfrentando atrasos generalizados nas viagens nesta terça-feira (27). Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), esse transtorno é decorrente de um problema de sinalização entre as estações Antônio Falcão e Largo da Paz, além de um trem quebrado no prolongamento de Cajueiro Seco.

Conforme a CBTU, esses dois problemas vêm dificultando ainda mais o atendimento à população nesta terça (27). Não há previsão para a regularização das viagens da Linha Sul.

Outro fator que está aumentando ainda mais os atrasos na Linha Sul é que o trecho entre as estações Recife e Largo da Paz está funcionando em via singela por conta de serviços de troca de dormentes na via no sentido subúrbio/cidade.

Por conta dessa intervenção de manutenção, os trens que circulam pela Linha Sul estão utilizando uma única via no trecho afetado.

Para tentar minimizar os atrasos, a CBTU informou que um trem foi colocado em circulação na linha e que equipes de manutenção já foram acionadas para tentar solucionar o problema.

Apesar dos problemas no atraso das viagens, a CBTU ressaltou que todas as estações do metrô do Recife seguem abertas para a população.