Recife terá 240 bicicletas elétricas no sistema de compartilhamento até o fim de outubro

De acordo com o app, para a bicicleta elétrica, o usuário deverá pagar R$ 13,50 por uso avulso, em uma única viagem de até 15 minutos

Modelo de bicicleta elétrica da Bike PE conta com motor para impulsionar a pedalada (Divulgação/Prefeitura do Recife)

O Recife passará a contar com 240 bicicletas elétricas no sistema de compartilhamento Bike Itaú até o fim da semana. A incorporação das chamadas e-bikes foi divulgada pela Prefeitura do Recife nesta segunda-feira (26).

De acordo com o informe, a iniciativa integra o projeto de modernização do serviço na capital pernambucana, que passará a contar com uma frota de 1,2 mil bicicletas, entre os modelos mecânicos convencionais e, agora, também elétricos.

Reguladas pela Resolução 996 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), as e-bikes têm velocidade máxima de 32 km/h e são ideais para deslocamentos mais longos, pois contam com pedal assistido e uma bateria que permite circular por até 100 quilômetros, a depender do uso.

Diferentemente dos tipos autopropelidos ou ciclomotores, nos quais o motor elétrico move os veículos, este é impulsionado pela força aplicada pelo usuário. Ou seja, o motor reduz o esforço ao facilitar as pedaladas, mas depende delas para funcionar.

“Com o pedal assistido, trajetos mais longos se tornam mais confortáveis, permitindo que mais pessoas considerem a bike para ir ao trabalho, estudar ou se conectar ao transporte público”, explica o CEO e cofundador da Tembici, Tomás Martins, empresa responsável pela operação da Bike Itaú.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, Felipe Matos, celebrou a implementação da tecnologia no sistema de compartilhamento. “[O Recife] jamais poderia ficar de fora da evolução que as e-bikes representam”, destacou o gestor.

Como funciona

A chegada da opção de pedal elétrico já é anunciada no aplicativo do Bike Itaú. O anúncio destaca que o pagamento para o uso do novo modelo não integra os planos do sistema, que variam de R$ 32,45 mensais a R$ 225 por ano.

De acordo com o app, para a bicicleta elétrica, o usuário deverá pagar R$ 13,50 por uso avulso, em uma única viagem de até 15 minutos. Ao exceder o tempo, será aplicada a tarifa de R$ 0,90 por minuto.

Para utilizar o sistema Bike PE, é necessário baixar o aplicativo e fazer o cadastro. A localização das estações e a disponibilidade de bicicletas ou de vagas para devolução também podem ser verificadas na plataforma.