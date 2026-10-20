Programa Miniempresa forma 700 estudantes que desenvolveram produtos inovadores

Alunos da rede pública estadual participam de formatura do projeto, que ocorre nesta quarta no Cais do Sertão, no Bairro do Recife

Formatura de Miniempresas distribuiu medalhas para formandos do curso (Foto: Divulgação/Maíra Passos)

Repelentes naturais, elas aromáticas, pulseiras de identificação feitas com materiais sustentáveis, bolsas artesanais confeccionadas com caule de bananeira, jarros construídos com garrafas pet e panos de prato artísticos estão entre os produtos desenvolvidos por 700 alunos da rede pública estadual no projeto Miniempresa. Nesta quarta, às 18h, os estudantes participam de uma formatura no Cais do Sertão.

Esta é a 23ª edição do Miniempresa, que oferece aos jovens formações em áreas como economia de mercado, empreendedorismo e atividade empresarial. Na formatura, serão anunciados os vencedores dos prêmios do projeto, nas categorias de Melhores Miniempresas, Inovação, Qualidade, Sustentabilidade e Desafio Nexa. Neste ano, foram formadas 27 miniempresas de alunos de 26 escolas de Olinda, Recife, Paulista, Camaragibe, Caruaru, Belo Jardim, Limoeiro, Escada, Paudalho, Nazaré da Mata e Barreiros.

No último mês de setembro, os alunos tiveram a oportunidade de comercializar seus produtos em uma feira na Rua da Aurora, no Centro do Recife. Como resultado, eles conseguiram arrecadar mais de R$ 6 mil em vendas. Ao todo, foram vendidas 520 mercadorias.

O programa Miniempresa é realizado pela Junior Achievement (JA Pernambuco), uma organização não-governamental (ONG) internacional fundada em 1919 nos Estados Unidos, com atuação em mais de 100 países, que já foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Em Pernambuco, atua desde 2003.

Durante a solenidade de formatura, haverá palestra do gerente executivo de Marketing do CESAR, Thiago Suruagy, paraninfo da turma.



23ª FORMATURA DE MINIEMPRESAS

Nesta quarta (21), das 18h às 21h.

Centro Cultural Cais do Sertão. Armazém 10, Avenida Alfredo Lisboa, Bairro do Recife.

