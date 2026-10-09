Eventos alteram trânsito do Recife durante feriadão de Nossa Senhora Aparecida

Interdições estão previstas entre sábado (10) e segunda-feira (12), com eventos em bairros como Boa Viagem, Macaxeira, Torre e Jordão. Serviços de poda também provocam bloqueios em duas vias da cidade

Agentes da CTTU orientam motoristas no Recife (Foto: Marina Torres/Acervo DP Foto)

Eventos previstos para o feriadão de Nossa Senhora Aparecida irão alterar o trânsito entre este sábado (10) e a segunda-feira (12) na capital pernambucana. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) prevê a atuação de agentes e orientadores para organizar o tráfego durante as atividades.

No sábado (10), a primeira alteração está prevista para começar às 8h, na Rua Astronauta Neil Armstrong, em Casa Amarela, na Zona Norte. O trecho entre a Rua Estrela e a Estrada do Arraial ficará interditado para um serviço de poda realizado pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb).

A previsão é que a via seja liberada às 16h. Durante o trabalho, os motoristas poderão utilizar a Rua Ferreira Lopes como alternativa.

Domingo

As mudanças começam às 5h do domingo (11), com a Corrida Brigadeiro Eduardo Gomes, em Boa Viagem, na Zona Sul. A largada e a chegada serão no Parque Dona Lindu, com percursos de 3 km, 5 km e 10 km pela orla.

Durante a prova, a faixa da orla entre a Rua Armindo Moura e a Pracinha de Boa Viagem ficará totalmente interditada. A partir da Pracinha, os corredores seguirão pela faixa da direita, enquanto os veículos poderão circular pela faixa da esquerda. O encerramento está previsto para as 8h.

Às 6h30, a 5ª etapa do 43º Circuito Corre começa no Parque da Macaxeira, na Zona Norte. A corrida terá percursos de 4 km e 8 km e passará pela Avenida Coronel João Batista de Rego Barros, Rua de Apipucos, Rua Dois Irmãos, Avenida da Recuperação, Avenida Norte e Rua do Monte, antes de retornar ao parque. A previsão é que o evento termine às 8h30, quando o tráfego deverá ser normalizado.

Ainda pela manhã, a partir das 8h, um serviço de poda provocará a interdição parcial da Rua José Bonifácio, na Torre, entre as ruas Conde de Irajá e Dona Isabel de Barros. A conclusão está prevista para as 16h.

À tarde, a partir das 14h, um evento de Dia das Crianças bloqueará a Rua Rio Azul, no sentido subúrbio, no trecho entre as ruas Barão de Souza Leão e Dez de Julho, em Boa Viagem. Como alternativa, os condutores poderão seguir pela Rua Barão de Souza Leão, virar à esquerda na Rua Waldemar Nery Carneiro Monteiro e continuar em direção à Rua Dez de Julho. A programação deve terminar às 20h.

Às 14h30, a caminhada religiosa Consciências de Krishna Ratha Yatra percorrerá um trecho da Avenida Boa Viagem, com saída nas proximidades do Edifício Acaiaca e destino ao Segundo Jardim. O trânsito terá bloqueios parciais durante a passagem dos participantes.

A programação do domingo termina com a procissão da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Boa Viagem, a partir das 18h30. O cortejo sairá da Rua Barão de Souza Leão e seguirá pelas ruas Camboim, Dez de Julho, Waldemar Nery Carneiro Monteiro e João Cardoso Aires, passando novamente pela Rua Camboim até retornar à igreja. A previsão de encerramento é às 19h, com obstruções parciais ao longo do percurso.

Segunda-feira

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 < >

Na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, duas corridas devem provocar mudanças no trânsito da área central do Recife.

A primeira será a 22ª Corrida do Fogo do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), com largada às 5h30 no Comando Geral da corporação, na Avenida João de Barros. Os participantes percorrerão vias como Rua do Príncipe, Rua Princesa Isabel, Rua da Aurora, Ponte do Limoeiro, Avenida Militar, Cais do Apolo, Cais da Alfândega, Avenida Alfredo Lisboa, Avenida Mário Melo e Rua dos Palmares.

A chegada será no local de partida, após a passagem pela Rua Doutor Carlos Chagas. A prova terá percursos de 5 km e 10 km.

Às 8h30, o Desafio Energia Petrobras terá largada no Forte do Brum, também no Centro, para uma prova de 10 km.

O trajeto inclui a Ponte do Limoeiro, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Avenida Martins de Barros, Avenida Sul, Viaduto das Cinco Pontas, Avenida Engenheiro José Estelita e Rua Capitão Temudo. Depois do retorno em direção à Ponte Giratória, os corredores seguirão pela Avenida Alfredo Lisboa até o Forte do Brum.

A última mudança prevista para o feriado ocorrerá no bairro do Jordão, durante a procissão da Festa da Padroeira da Capela Nossa Senhora Aparecida. O cortejo percorrerá, a partir da Rua Brejo da Cruz, as ruas Dona Carentina, Verdejante, Sagres e Rosário do Oeste, retornando ao ponto de partida. Os bloqueios serão realizados de forma itinerante, conforme o avanço dos participantes.

A CTTU orienta os condutores a respeitar a sinalização temporária e as instruções dos agentes, além de buscar rotas alternativas quando possível. Para solicitar apoio ou esclarecer dúvidas sobre o trânsito, o órgão disponibiliza atendimento gratuito, 24 horas por dia, pelo telefone 0800 081 1078.