Pernambuco transfere ponto facultativo do Dia do Servidor Público Estadual para 30 de outubro

Com a transferência do ponto facultativo, que seria celebrado no dia 28 de outubro, os servidores públicos estaduais terão um "feriadão" no final deste mês, visto que o Dia de Finados está marcado para a primeira segunda de novembro

Vale destacar que o ponto facultativo é válido para as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta, com exceção dos serviços indispensáveis à população. (Foto: Yacy Ribeiro/Secom)

O Governo de Pernambuco transferiu para o dia 30 de outubro o ponto facultativo do Dia do Servidor Público Estadual, que estava marcado para acontecer no dia 28 deste mês. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (15).

Com a transferência, servidores públicos estaduais ganharão um “feriadão” no final do mês de outubro, visto que na primeira segunda-feira de novembro é celebrado o Dia de Finados.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a governadora Raquel Lyra afirmou que essa transferência do ponto facultativo é uma forma de agradecer aos servidores públicos estaduais.

“Oi gente, tô aqui dando uma ‘pausinha’ para dizer para vocês que são servidores públicos de Pernambuco, como eu, que o feriado do dia 28, que é numa quarta-feira, a gente vai transferir para sexta. Sabe por quê? Para você ter direito a um feriadão, para poder curtir mais com a família, para poder cuidar um pouco mais de você, para poder desbravar as belezas de Pernambuco. É uma forma de a gente agradecer também a quem faz tanto pelo nosso estado”, destacou em vídeo divulgado na quinta (15).

Vale destacar que o ponto facultativo é válido para as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta, com exceção dos serviços indispensáveis à população.

De acordo com a secretária de Administração de Pernambuco, Ana Maraíza, a ideia de antecipar a mudança do ponto facultativo visa “possibilitar que os servidores estaduais se organizem com antecedência para celebrar seu dia”.