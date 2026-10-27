Apac indica chuva em regiões de Pernambuco; veja a previsão do tempo nesta terça (27)

Confira a previsão do tempo para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste, Sertão e São Francisco pernambucano

A previsão é de chuva em algumas regiões do estado (Foto: Isabella Fabricio/DP)

De acordo com o último boletim da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), publicado na manhã desta terça-feira (27), parte das regiões de Pernambuco deve registrar chuvas de intensidade fraca a moderada.

Confira a previsão do tempo:

Grande Recife

Com tempo parcialmente nublado, a Região Metropolitana do Recife não tem previsão de chuva para esta terça-feira (27). A temperatura máxima pode chegar a 33 °C, e a mínima, a 23 °C.

Mata Norte

A previsão não aponta chuva para a sub-região. A temperatura máxima prevista é de 35 °C, com mínima de 22 °C.

Mata Sul

A agência prevê dia parcialmente nublado e sem chuvas na Mata Sul ao longo do dia. A temperatura máxima pode atingir 36 °C, com mínima de 22 °C.

Agreste

O Agreste pernambucano terá dia parcialmente nublado, com chuva de intensidade fraca, de forma isolada, nos períodos da tarde e da noite. A temperatura varia entre 20 °C e 38 °C.

Sertão

Com céu parcialmente nublado, o Sertão apresenta possibilidade de pancadas de chuva fraca nos períodos da tarde e da noite. As temperaturas variam de 21 °C a 40 °C. Além disso, a umidade relativa do ar na localidade pode chegar a 20%.

Sertão do São Francisco

A região do São Francisco tem possibilidade de chuva fraca a moderada, de forma isolada, nos períodos da tarde e da noite. As temperaturas variam de 26 °C a 40 °C, e a umidade do ar também pode cair a 20%.