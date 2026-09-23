Colégio de Aplicação da UFPE realiza sorteio de vagas remanescentes nesta quarta (23)

O evento tem início às 15h, no hall da STI, com transmissão ao vivo pelo canal da UFPE no YouTube

Colégio de Aplicação da UFPE (Foto: Divulgação)

O Colégio de Aplicação (CAp) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) promove, nesta quarta-feira (23), o sorteio público referente ao preenchimento das vagas remanescentes para ingresso no 7º e 8º anos do Ensino Fundamental e na 1ª e 2ª séries do Ensino Médio no ano letivo de 2026.

O evento será realizado no hall da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da UFPE, às 15h, com transmissão ao vivo pelo canal da UFPE no YouTube.



As listagens finais das inscrições homologadas podem ser consultadas na página oficial do CAp. No Ensino Fundamental, há seis vagas disponíveis para o 7º ano e seis para o 8º ano (as 12 vagas para estudantes de escola pública).



No Ensino Médio, há três vagas em ampla concorrência e três vagas para estudantes de escola pública para a 1ª série e mais cinco vagas na reserva de vagas para a 2ª série.

Todos os detahes sobre a seleção estão disponíveis no Edital nº 03, de 5 de agosto de 2026, publicado no site do Colégio de Aplicação.

