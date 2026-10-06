Colégio de Aplicação da UFPE publica edital de processo seletivo para ingresso no 6º ano em 2027

Colégio de Aplicação da UFPE (Foto: Divulgação)

O Colégio de Aplicação (CAp), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), torna público o Edital nº 04/2026, que regulamenta o processo seletivo de ingresso no 6º ano do Ensino Fundamental no ano letivo de 2027. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 19 a 30 de outubro, exclusivamente pela internet, por meio do portal do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa).

A seleção, que ocorrerá exclusivamente por sorteio público eletrônico, oferece 50 vagas, sendo 25 destinadas à livre concorrência e 25 à reserva de vagas para escola pública, com, no mínimo, três vagas reservadas a pessoas com deficiência.



Podem participar do certame candidatos que estejam cursando, em 2026, o 5º ano do Ensino Fundamental, e que tenham idade máxima de 12 anos até 31 de dezembro. A inscrição deve ser realizada pelo responsável legal, maior de idade, que deve informar obrigatoriamente o número do CPF da pessoa candidata. Não há cobrança de taxa de qualquer natureza, e só será permitida uma única inscrição por CPF no grupo de concorrência escolhido. Caso o responsável realize inscrição nos dois grupos, será considerada apenas a mais recente, invalidando-se a primeira.



Para concorrer às vagas reservadas a estudantes oriundos de Escola Pública, o candidato deve ter cursado integralmente o Ensino Fundamental – Anos Iniciais (do 1º ao 5º ano) exclusivamente em instituições públicas de ensino, nos termos da Lei nº 9.394/1996.

A comprovação dessa condição deverá ser feita presencialmente nos dias 3 e 4 de novembro de 2026, das 8h às 14h, na Secretaria do CAp/UFPE, mediante apresentação de histórico escolar ou declaração da escola de origem, certidão de nascimento ou carteira de identidade do candidato e declaração do responsável legal de que o estudante não cursou qualquer etapa em escola privada. A não entrega ou a não homologação da documentação implica a perda do direito ao sorteio.



Já os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência deverão anexar, no ato da inscrição, o laudo médico conforme o modelo do Anexo III do edital, atestando a categoria e o grau da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID). O laudo deve conter letra legível, nome, carimbo, assinatura e CRM do médico especialista responsável. A aferição da condição declarada será realizada por comissão designada pelo Conselho Gestor, com assessoria do Núcleo de Acessibilidade da UFPE, que poderá convocar o responsável e o candidato para esclarecimentos ou avaliação presencial.



O processo seletivo será conduzido por sorteio público eletrônico, a ser realizado no dia 10 de dezembro, às 15h, com transmissão ao vivo pelo canal da UFPE no YouTube youtube.com/ufpeoficial. O sorteio será operado pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa), sob a coordenação da Comissão de Seleção e com o apoio da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da UFPE. A divulgação do resultado final ocorrerá na página eletrônica do Colégio www.ufpe.br/cap, em até 24 horas após a realização do sorteio, não havendo divulgação por e-mail ou telefone.



Serão formados dois cadastros de suplência, um para a livre concorrência e outro para a reserva de vagas para escola pública, cada um com 25 candidatos, incluindo duas pessoas com deficiência. A convocação dos suplentes obedecerá rigorosamente à ordem do sorteio e estará condicionada à existência de vagas, com publicação no site oficial do Colégio. O cadastro de suplência é válido para todo o ano letivo de 2027.



Os candidatos sorteados serão convocados para a pré-matrícula no período de 4 a 8 de janeiro de 2027, com preenchimento de formulários eletrônicos enviados ao e-mail informado na inscrição. A matrícula presencial ocorrerá de 11 a 13 de janeiro de 2027, das 7h30 às 14h, na Secretaria do CAp/UFPE, mediante entrega de transferência definitiva ou provisória, cópia da carteira de identidade e CPF do candidato, uma foto 3x4 recente e carteira de vacinação atualizada.



O primeiro remanejamento será divulgado em 14 de janeiro de 2027, e o segundo, em 22 de janeiro de 2027, com matrículas nos dias 20 e 21 e 28 e 29 de janeiro, respectivamente. A recepção dos novos estudantes e familiares está prevista para 1º de março de 2027.



O edital completo está disponível na página do Colégio de Aplicação (CAp).