Caminhão tanque furtado é recuperado pela PRF na BR-424, em Garanhuns

Veículo teria sido furtado em setembro de 2025, no Recife (Foto: Divulgação/PRF)

Um caminhão tanque clonado e com registro de furto foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta segunda-feira (26), no km 86 da BR-424, no município de Garanhuns, Agreste de Pernambuco. O motorista do veículo foi detido na ação.



A abordagem ocorreu durante uma fiscalização para prevenir sinistros com veículos de carga, quando a equipe avistou um caminhão com o para-brisa estilhaçado. Durante uma averiguação detalhada, os policiais constataram a adulteração das placas e verificaram que o veículo possuía queixa de furto desde 26 de setembro do ano passado, no Recife.



Ao ser questionado, o condutor informou que trabalhava realizando o recolhimento de leite em fazendas da região do Agreste para entregar no município de Pedra, também no Agreste pernambucano, e que dirigia o caminhão a serviço de seu contratante há cerca de um ano.



Diante dos fatos, o veículo e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Garanhuns, para a formalização das providências legais cabíveis. O caso poderá ser enquadrado em receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

