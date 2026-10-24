Polícia Civil prende em flagrante suspeito de divulgar vídeo de nudez da enteada em Toritama

O homem teria gravado a vítima sem autorização e publicado o vídeo de nudez no status do WhatsApp

Homem foi preso em flagrante (Foto: Divulgação/PCPE)

Um homem suspeito de gravar e divulgar, sem consentimento, imagens íntimas da enteada durante o banho, foi preso em flagrante, na tarde desta sexta-feira (23). O caso aconteceu em Toritama, no Agreste.

A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia de Toritama, coordenada pelo delegado Marcus Alexandre, que iniciou as diligências que identificaram a prática criminosa. Com as informações apuradas, o homem teria gravado a vítima sem autorização e publicado o vídeo de nudez no status do WhatsApp, expondo indevidamente sua intimidade.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime previsto no artigo 218-C do Código Penal, que criminaliza a divulgação de cenas de nudez ou de conteúdo íntimo sem o consentimento da vítima, entre outras condutas.

Após a conclusão dos procedimentos policiais, ele foi apresentado em audiência de custódia e ficou à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil de Pernambuco reforça que a divulgação não autorizada de imagens íntimas constitui crime e orienta que denúncias podem ser realizadas pelos canais on-line ou presencialmente em qualquer delegacia. O anonimato é garantido.

