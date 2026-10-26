Pernambuco tem previsão de chuva fraca em três regiões nesta segunda-feira (26)

Na Mata Norte, na Região Metropolitana do Recife e no Sertão de São Francisco a probabiliade é de chuva fraca

A previsão é de chuva em algumas regiões do estado (Foto: Isabella Fabricio/DP)

A previsão do tempo para esta segunda-feira (26) indica possibilidade de chuva fraca em três regiões do estado. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a Mata Norte, a Região Metropolitana do Recife e o Sertão de São Francisco a probabiliade é de chuva fraca.

Nas demais regiões de Pernambuco, a expectativa é de tempo sem chuva ao longo do dia.

De acordo com a previsão, a Mata Sul, o Agreste, o Sertão de Pernambuco e Fernando de Noronha devem ter tempo sem ocorrência de chuva.



