° / °
Brasil
Tempo

Chuvas: Defesa Civil decreta situação de emergência em cidades do Sul

Municípios do Paraná, RS e SC foram atingidos por vendavais e granizo

Agência Brasil

Publicado: 22/10/2026 às 09:29

Seguir no Google News

Temporais em Santa Catarina e Rio Grande do Sul afetam 4,8 mil casas no mês de setembro/PREF. RS/ DIVULGAÇÃO

Temporais em Santa Catarina e Rio Grande do Sul afetam 4,8 mil casas no mês de setembro (PREF. RS/ DIVULGAÇÃO)

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu nesta quinta-feira (22) situação de emergência em sete municípios atingidos por tempestades na Região Sul.

A Portaria nº 3.646 cita cidades do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina que registraram ocorrências no final de setembro e início de outubro.

No Paraná, o reconhecimento alcança Altamira do Paraná e Santa Terezinha de Itaipu, municípios afetados por vendavais.

Veja a lista completa:

No Rio Grande do Sul, também houve reconhecimento de emergência por vendaval em Alto Alegre. As cidades gaúchas de Bom Jesus, Formigueiro e Veranópolis registraram chuvas intensas.

Em Santa Catarina, a situação de emergência foi reconhecida em Arabutã, em razão da ocorrência de granizo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo para chuvas e tempestades na Região Sul durante praticamente todo este mês, até o momento.

Estado Município Desastre

Paraná

Altamira do Paraná

 Vendaval

Paraná

Santa Terezinha de Itaipu

 Vendaval

Rio Grande do Sul

Alto Alegre

 Vendaval

Rio Grande do Sul

Bom Jesus

 Chuvas intensas

Rio Grande do Sul

Formigueiro

 Chuvas intensas

Rio Grande do Sul

Veranópolis

 Chuvas intensas

Santa Catarina

Arabutã

 Granizo

Veja também:

Chuvas , Defesa Civil
Mais de Brasil
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP