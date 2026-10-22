Chuvas: Defesa Civil decreta situação de emergência em cidades do Sul
Municípios do Paraná, RS e SC foram atingidos por vendavais e granizo
Publicado: 22/10/2026 às 09:29
Temporais em Santa Catarina e Rio Grande do Sul afetam 4,8 mil casas no mês de setembro (PREF. RS/ DIVULGAÇÃO)
A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu nesta quinta-feira (22) situação de emergência em sete municípios atingidos por tempestades na Região Sul.
A Portaria nº 3.646 cita cidades do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina que registraram ocorrências no final de setembro e início de outubro.
No Paraná, o reconhecimento alcança Altamira do Paraná e Santa Terezinha de Itaipu, municípios afetados por vendavais.
Veja a lista completa:
No Rio Grande do Sul, também houve reconhecimento de emergência por vendaval em Alto Alegre. As cidades gaúchas de Bom Jesus, Formigueiro e Veranópolis registraram chuvas intensas.
Em Santa Catarina, a situação de emergência foi reconhecida em Arabutã, em razão da ocorrência de granizo.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo para chuvas e tempestades na Região Sul durante praticamente todo este mês, até o momento.
|Estado
|Município
|Desastre
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Paraná
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Altamira do Paraná
|Vendaval
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Paraná
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Santa Terezinha de Itaipu
|Vendaval
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Rio Grande do Sul
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Alto Alegre
|Vendaval
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Rio Grande do Sul
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Bom Jesus
|Chuvas intensas
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Rio Grande do Sul
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Formigueiro
|Chuvas intensas
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Rio Grande do Sul
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Veranópolis
|Chuvas intensas
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Santa Catarina
|
Arabutã
|Granizo