Terremoto de magnitude 7,0 atinge o Tibete, na China
O epicentro do abalo ocorreu na cidade-prefeitura de Nagqu, no norte do Tibete, a cerca de 400 km da capital, Lhasa
Publicado: 22/10/2026 às 14:27
Vista aérea da área afetada por deslizamentos de terra perto do posto fronteiriço de Gyirong, no Tibete (Handout/Tibet Military Command /AFP)
De acordo com um alerta do Centro Geológico da Alemanha (GFZ), um tremor de terra de magnitude 7,0 atingiu o Tibete, no sudoeste da China, às 22h33 desta quinta-feira (22), no horário local (11h33 no horário de Brasília).
O GFZ comunicou que, pouco tempo depois, foi registrada uma réplica de magnitude 5,3 na escala Richter.
Segundo divulgou o Centro Chinês de Redes Sísmicas (CENC), o epicentro do abalo ocorreu na cidade-prefeitura de Nagqu, no norte do Tibete, a cerca de 400 km da capital, Lhasa.
???? Un sismo de magnitud 7 sacudió la región del #Tíbet, en #China, con epicentro al noreste de la ciudad de Nagqu. Hasta el momento no se han confirmado víctimas. https://t.co/jzny8r08Ml— Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) October 22, 2026
O terremoto também foi confirmado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que informou que o epicentro ocorreu a cerca de 10 km de profundidade, a 183 km de distância da cidade de Nagqu.
Até o momento, não há informações sobre danos materiais, feridos ou vítimas.
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