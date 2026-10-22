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Escala Richter

Terremoto de magnitude 7,0 atinge o Tibete, na China

O epicentro do abalo ocorreu na cidade-prefeitura de Nagqu, no norte do Tibete, a cerca de 400 km da capital, Lhasa

Isabel Alavrez

Publicado: 22/10/2026 às 14:27

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Vista aérea da área afetada por deslizamentos de terra perto do posto fronteiriço de Gyirong, no Tibete/Handout/Tibet Military Command /AFP

Vista aérea da área afetada por deslizamentos de terra perto do posto fronteiriço de Gyirong, no Tibete (Handout/Tibet Military Command /AFP)

De acordo com um alerta do Centro Geológico da Alemanha (GFZ), um tremor de terra de magnitude 7,0 atingiu o Tibete, no sudoeste da China, às 22h33 desta quinta-feira (22), no horário local (11h33 no horário de Brasília).

O GFZ comunicou que, pouco tempo depois, foi registrada uma réplica de magnitude 5,3 na escala Richter.

Segundo divulgou o Centro Chinês de Redes Sísmicas (CENC), o epicentro do abalo ocorreu na cidade-prefeitura de Nagqu, no norte do Tibete, a cerca de 400 km da capital, Lhasa.

O terremoto também foi confirmado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que informou que o epicentro ocorreu a cerca de 10 km de profundidade, a 183 km de distância da cidade de Nagqu.

Até o momento, não há informações sobre danos materiais, feridos ou vítimas.

Matéria em atualização

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