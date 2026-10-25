Mulher é morta com golpes de faca em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco

Vítima circulava em via pública de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, quando foi atingida por golpes de faca desferidos por um homem

Caso foi registrado na Rua Guanabara, em Arcoverde (Reprodução/Street View)

Uma mulher de 47 anos foi morta com golpe de faca na noite do último sábado (24), enquanto circulava em via pública em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. O homicídio aconteceu na Rua Guanabara, no bairro de São Cristóvão.

Informações preliminares dão conta de que a vítima estava acompanhada pelo companheiro quando foi atingida no pescoço por golpes de faca, desferidos por um homem. De acordo com a Polícia Civil, ele fugiu do local e sua identidade ainda é desconhecida. A corporação investiga o caso.



