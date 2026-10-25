Morre Irmã Babate, vice-prefeita de Jaboatão dos Guararapes, aos 73 anos

Irmã Babete foi internada no início de outubro. Em nota divulgada no dia 10 deste mês, a vice-prefeita estava hospitalizada para realização de um procedimento médico

Irmã Babete, vice-prefeita de Jaboatão dos Guararapes (Divulgação/Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes)

A vice-prefeita de Jaboatão dos Guararapes, Irmã Babate (PL), morreu na manhã deste domingo (25). A informação foi confirmada, mediante nota de pesar, pela prefeitura e pelo prefeito Mano Medeiros (PSD). No comunicado, a gestão municipal ressaltou que a trajetória da gestora foi "marcada pelo compromisso de ensinar, acolher e transformar vidas".

Também por meio de nota, Mano Medeiros prestou condolências à família e amigos da vice-prefeita e destacou que ela deixa um legado de amor, compromisso e dedicação. "Tive a honra de caminhar ao seu lado e compartilhar momentos importantes da história da nossa cidade", escreveu o prefeito de Jaboatão dos Guararapes.

Por nota, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) lamentou a morte de Irma Babate. "Recebi com tristeza a notícia do falecimento da vice-prefeita de Jaboatão dos Guararapes, Irmã Babate. Professora, ex-vereadora e vice-prefeita, a irmã Babate deixa um legado em defesa da educação, das causas sociais e do compromisso com sua gente."

Irmã Babate foi internada no início de outubro. Em nota divulgada no dia 10 deste mês, a vice-prefeita estava hospitalizada para realização de um procedimento médico e apresentava quadro estável. Na ocasião, a família desmentiu uma piora clínica.

Velório e sepultamento

Segundo Mano Medeiros, o velório de Irmã Babate está previsto para este domingo (25), a partir das 16h, na Assembleia de Deus de Cavaleiro, localizada na Avenida Agamenon Magalhães, em frente ao Colégio Murilo Braga. Enquanto o sepultamento será segunda-feira (26), às 12h, no Parque das Flores.







