Barraqueiro some no mar após tentar ajudar uma mulher que estava se afogando

Bombeiros realizam buscas em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife (Reprodução)

O Corpo de Bombeiros está na busca por um homem que teria sido arrastado pela correnteza após tentar salvar uma mulher que se afogava na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O caso aconteceu no início da manhã deste sábado (24), nas imediações do Terceiro Jardim, próximo ao posto 5.

De acordo com testemunhas, o homem desaparecido trabalhava como barraqueiro. Uma das pessoas que ajudaram no salvamento, Geovane Leite, contou que percebeu a movimentação na praia enquanto corria pela orla e identificou que se tratava de um afogamento.

Segundo Geovane, a mulher estava no mar com outro homem que parecia ser um turista. Ele afirmou que o turista conseguiu sair da água, mas a mulher continuou se afogando. Quando chegou ao local, o barraqueiro já prestava socorro, mas estava cansado.

Com a ajuda de uma corda, Geovane conseguiu retirar a mulher do mar. Ao voltar para buscar o barraqueiro, porém, não conseguiu mais encontrá-lo.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou que foi acionado, na manhã deste sábado (24/10), para uma ocorrência de afogamento na praia de Boa Viagem, no Recife, e que um homem está desaparecido.

Por meio da nota, a corporação informou que equipes com Moto Aquática de Salvamento, Guarda-Vidas, Grupamento Tático Aéreo (GTA), Drone e Auto Resgate foram mobilizadas. As buscas seguem neste momento.